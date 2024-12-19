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Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью

3:03
Наука

Микроволновые печи стали незаменимыми помощниками на кухне, позволяя быстро готовить или разогревать еду. Однако многие задумываются: насколько безопасно находиться рядом с работающим устройством? Есть ли риск вредного излучения?

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Развенчание мифов

Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), травмы от микроволнового излучения случаются крайне редко.

Микроволны относятся к "неионизирующему излучению", которое не обладает достаточной энергией, чтобы повреждать ДНК, как, например, рентгеновские или гамма-лучи.

Хотя микроволны безопасны, их основное воздействие связано с теплом. Они нагревают молекулы воды в пище, вызывая вибрацию и выделение тепла. При высоком уровне воздействия микроволны могут нагревать ткани тела, что теоретически может вызвать ожоги или катаракту.

Однако такие травмы возможны только при значительных утечках радиации, что крайне маловероятно благодаря современным стандартам производства.

Какие меры предосторожности рекомендует FDA

Проверяйте состояние устройства

Не используйте микроволновую печь, если у неё повреждены дверные петли, защёлка или уплотнитель. Такие неисправности могут привести к утечке радиации.

Соблюдайте безопасную дистанцию

Не стойте вплотную к микроволновой печи во время её работы, особенно если устройство повреждено.

Избегайте перегрева воды

При нагреве воды есть риск перегрева — состояния, когда жидкость нагревается выше точки кипения, но не кипит. Даже малейшее движение, например, при поднятии чашки, может привести к внезапному выбросу кипятка. Чтобы этого избежать, не превышайте рекомендованное время нагрева в инструкции к устройству.

Основные риски

Наиболее распространённые травмы связаны с ожогами от горячих контейнеров, пищи или жидкостей. Например, перегретая вода или взрывающиеся жидкости могут стать причиной серьёзных ожогов.

Как работают современные микроволновые печи

FDA требует, чтобы устройства были оснащены системами безопасности:

  • Две системы блокировки, которые отключают генерацию микроволн при открытии дверцы.
  • Система мониторинга, которая предотвращает работу устройства при отказе одной из блокировок.

Эти меры практически исключают возможность утечки радиации.

Рекомендации для безопасного использования

  • Всегда читайте инструкцию к устройству и следуйте ей.
  • Используйте подходящую посуду, предназначенную для микроволновых печей.
  • Будьте осторожны с горячими продуктами, особенно с жидкостями, чтобы избежать ожогов.

Микроволновые печи безопасны, если соблюдать элементарные правила. Их конструкции и современные стандарты сводят к минимуму любые риски для здоровья.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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