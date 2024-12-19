Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью

Микроволновые печи стали незаменимыми помощниками на кухне, позволяя быстро готовить или разогревать еду. Однако многие задумываются: насколько безопасно находиться рядом с работающим устройством? Есть ли риск вредного излучения?
Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), травмы от микроволнового излучения случаются крайне редко.
Микроволны относятся к "неионизирующему излучению", которое не обладает достаточной энергией, чтобы повреждать ДНК, как, например, рентгеновские или гамма-лучи.
Хотя микроволны безопасны, их основное воздействие связано с теплом. Они нагревают молекулы воды в пище, вызывая вибрацию и выделение тепла. При высоком уровне воздействия микроволны могут нагревать ткани тела, что теоретически может вызвать ожоги или катаракту.
Однако такие травмы возможны только при значительных утечках радиации, что крайне маловероятно благодаря современным стандартам производства.
Не используйте микроволновую печь, если у неё повреждены дверные петли, защёлка или уплотнитель. Такие неисправности могут привести к утечке радиации.
Не стойте вплотную к микроволновой печи во время её работы, особенно если устройство повреждено.
При нагреве воды есть риск перегрева — состояния, когда жидкость нагревается выше точки кипения, но не кипит. Даже малейшее движение, например, при поднятии чашки, может привести к внезапному выбросу кипятка. Чтобы этого избежать, не превышайте рекомендованное время нагрева в инструкции к устройству.
Наиболее распространённые травмы связаны с ожогами от горячих контейнеров, пищи или жидкостей. Например, перегретая вода или взрывающиеся жидкости могут стать причиной серьёзных ожогов.
FDA требует, чтобы устройства были оснащены системами безопасности:
Эти меры практически исключают возможность утечки радиации.
Микроволновые печи безопасны, если соблюдать элементарные правила. Их конструкции и современные стандарты сводят к минимуму любые риски для здоровья.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.