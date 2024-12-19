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Дайверы нашли в Норвежском море гелеобразный шар размером с человека: тайны подводной жизни

2:46
Наука

Трое дайверов у западного побережья Норвегии наткнулись на необычное зрелище: огромный студенистый шар, дрейфующий в воде. Эта находка оказалась яйцевым мешком кальмара, по размеру сравнимым с взрослым человеком.

Морское дно
Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морское дно

Удивительная находка

На видео, снятом участником экспедиции исследовательского судна REV Ocean, Рональдом Раашем, можно увидеть, как дайвер обходит прозрачную сферу с тёмной массой внутри. Фонарик осветил шар, и стало ясно, что это скопление икринок, которых насчитывались сотни тысяч.

Эта редкая находка была сделана на глубине 17 метров, недалеко от затонувшего корабля времён Второй мировой войны в Эрустафьорде. Рааш описал объект как "blekksprutgeleball" — "гелеобразный шар кальмара".

Раскрытие секрета

Учёные предположили, что это яйцевой мешок южного короткорукого кальмара (Illex coindetii), вида, распространённого по обе стороны Атлантики. По словам, руководителя проекта "Огромные сферы", Халлдиса Рингволда, такие образования замечались в водах Норвегии, Испании, Франции и Италии последние 30 лет.

ДНК-анализы сфер, найденных ранее, подтвердили их принадлежность этому виду. Эти кальмары создают свои яйцевые мешочки, впрыскивая чернила, которые формируют защитную сферу.

"Тёмная масса — это чернила самки, а маленькие прозрачные икринки внутри — будущие детёныши кальмаров", — пояснил Рингволд.

Что говорят исследования

Размер подобных сфер варьируется, но чаще всего достигает около метра в диаметре. Каждая самка кальмара откладывает от 50 000 до 200 000 икринок, каждая из которых имеет диаметр около 0,2 см. На созревание эмбриона требуется от 10 до 14 дней при температуре воды около 15 °C.

Южные короткорукие кальмары принадлежат к группе Oegopsida, представители которой известны своими крупными яйцевыми мешками. Однако пока не для всех видов этой группы удалось подтвердить подобное поведение. Чтобы восполнить пробелы в знаниях, проект "Огромные сферы" собирает фотографии, видео и образцы для дальнейших исследований.

Почему это важно

Эти редкие находки помогают учёным лучше понять поведение морских животных и особенности их размножения. Исследования подобных сфер способствуют не только научным открытиям, но и привлекают внимание к сохранению экосистем мирового океана.

Уточнения

Шар — геометрическое тело; совокупность всех точек пространства, находящихся от центра на расстоянии, не больше заданного.

Норве́жское мо́ре — окраинное море Северного Ледовитого океана (в советской и российской библиографии), между Скандинавским полуостровом, Исландией и островом Ян-Майен. Площадь — 1340 тысяч км². Солёность — 35 ‰. Наибольшая глубина — 3970 м.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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