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Биологические часы и воспаление: когда иммунитет сильнее всего

2:35
Наука

Новое исследование, проведённое учёными из RCSI University of Medicine and Health Sciences, проливает свет на то, как циркадные ритмы организма управляют работой иммунной системы. Результаты показывают, что макрофаги, ключевые клетки иммунитета, действуют по-разному в зависимости от времени суток, что открывает перспективы для более точного лечения воспалительных заболеваний, таких как артрит.

Часы
Фото: unsplash.com by farin sadiq, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Циркадные ритмы и иммунные клетки

Биологические часы организма, или циркадные ритмы, регулируют множество процессов, включая иммунный ответ. Макрофаги — это "охранники" иммунной системы, которые обнаруживают вредные вещества и инициируют воспаление с помощью специальных комплексов, известных как инфламмасомы. Эти "детекторы дыма" активируют иммунную систему при угрозе.

Исследователи установили, что инфламмасома NLRP3 не работает одинаково в течение дня. Её активация достигает пика утром, когда макрофаги более энергичны и готовы к быстрому реагированию. Эта активность связана с митохондриями, которые играют ключевую роль в обеспечении клеток энергией для борьбы с угрозами.

Почему иммунитет сильнее утром

"Когда макрофаги ощущают утро, их активность возрастает, и они быстрее реагируют на опасности", — объясняет профессор Энни Кертис из Школы фармацевтики и биомолекулярных наук RCSI.

Это связано с тем, что утром организм чаще сталкивается с внешними угрозами, такими как травмы или инфекции. Это открытие также объясняет, почему симптомы воспалительных заболеваний, таких как артрит, часто обостряются утром.

Новые подходы к лечению воспалений

Исследование открывает новые возможности для терапии воспалительных заболеваний. Учитывая, что активность макрофагов меняется в зависимости от времени суток, лечение может быть более эффективным, если его проводить в моменты максимальной активности иммунных клеток. Например, препараты, направленные на подавление инфламмасомы NLRP3, могут быть назначены утром, чтобы минимизировать симптомы и улучшить состояние пациентов.

Перспективы исследования

По словам ведущего автора Джеймса О'Сиорейна, эти результаты имеют большой потенциал для разработки новых методов лечения, которые учитывают циркадные ритмы. Это позволит сделать терапию воспалительных заболеваний более точной и эффективной.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) (от греческого βίος — bios, "жизнь" и ῥυθμός — rhythmos, "любое повторяющееся движение, ритм") — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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