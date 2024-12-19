Водородная революция: как вода и солнце могут заменить нефть

Водород, который всё чаще называют топливом будущего, может стать ещё доступнее и экологичнее благодаря прорыву японских учёных из Университета Синшу. Они разработали технологию получения водорода из воды с использованием солнечного света, построив фотокаталитический реактор площадью 100 квадратных метров. Это открытие может стать шагом к созданию устойчивой и экологически чистой энергетики.

Фото: ru.freepik.com by rawpixel.com Чистая вода

Как работает реактор

Фотокаталитический реактор использует солнечную энергию для расщепления молекул воды на водород и кислород. Процесс осуществляется с помощью фотокатализаторов, которые активируются под воздействием света. На текущем этапе эффективность преобразования солнечной энергии составляет около 1%, что пока ограничивает практическое применение технологии. Однако учёные уверены, что улучшение материалов и увеличение масштаба установки помогут значительно повысить её эффективность.

Почему это важно

Водород считается одним из самых перспективных энергоносителей благодаря следующим преимуществам:

Экологичность : при сгорании водорода выделяется только вода, что исключает выбросы углекислого газа.

: при сгорании водорода выделяется только вода, что исключает выбросы углекислого газа. Доступность : вода — это практически неисчерпаемый ресурс.

: вода — это практически неисчерпаемый ресурс. Эффективность: водород может стать надёжной альтернативой ископаемым источникам энергии.

Современные технологии добычи водорода, такие как паровая конверсия метана, остаются углеродно-зависимыми, что снижает их экологический потенциал. Новый метод на основе солнечного света предлагает полностью возобновляемый путь получения водорода, что делает его особенно актуальным в условиях глобальной борьбы с изменением климата.

Будущее водородной энергетики

Японские учёные считают, что дальнейшая работа над фотокатализаторами и масштабирование реактора позволят внедрить эту технологию в глобальную энергетическую инфраструктуру. Многие страны уже активно разрабатывают свои стратегии перехода на водородную энергетику, видя в ней ключ к решению экологических и экономических проблем.

"У технологий водородной энергетики огромный потенциал, и мы уверены, что они сделают энергоснабжение надёжным, доступным и безопасным для окружающей среды", — отмечают авторы исследования.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

