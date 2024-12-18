Секунда может стать единственной необходимой единицей во Вселенной

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Бразильские учёные из Института теоретической физики Университета штата Сан-Паулу предложили революционный подход к измерению наблюдаемых явлений во Вселенной. Они утверждают, что всё можно выразить через одну-единственную единицу измерения — секунду. Работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, может стать шагом к упрощению фундаментальной физики.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Как измеряют Вселенную сегодня

В современной Международной системе единиц (СИ) используется семь основных единиц: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. Они служат основой для измерения физических величин. Однако идея о том, сколько фундаментальных констант нужно для описания Вселенной, давно обсуждается в научном сообществе.

Ещё в 1992 году на террасе кафе CERN физики Майкл Дафф, Лев Окунь и Габриэле Венециано спорили об этом, но к согласию не пришли.

Почему секунда

Новое исследование предполагает, что релятивистское пространство-время позволяет отказаться от множественных единиц. Благодаря объединению пространства и времени в рамках теории относительности, для описания любых явлений достаточно одной высокоточной единицы измерения — секунды.

Атомные часы, основанные на колебаниях излучения атома цезия-133, могут служить таким инструментом. Это устраняет необходимость в других единицах, таких как метр или килограмм, для фундаментальных измерений.

Что говорят исследователи

"Секунда — это не просто мера времени, это универсальная величина, через которую можно описать любые наблюдаемые процессы," — отметил доктор Жорже Матсас, один из авторов работы.

Учёные уверены, что этот подход упрощает физические расчёты и позволяет глубже понять природу Вселенной.

Практическая перспектива

Хотя в повседневной жизни использование других единиц, таких как метр или килограмм, остаётся удобным, фундаментальная физика может перейти к единой основе измерений. Это упростит теоретические модели и, возможно, приведёт к новым открытиям.

Уточнения

Секу́нда (русское обозначение: с; международное: s) — единица измерения времени, одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ) и системы СГС.

