Бразильские учёные из Института теоретической физики Университета штата Сан-Паулу предложили революционный подход к измерению наблюдаемых явлений во Вселенной. Они утверждают, что всё можно выразить через одну-единственную единицу измерения — секунду. Работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, может стать шагом к упрощению фундаментальной физики.
В современной Международной системе единиц (СИ) используется семь основных единиц: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. Они служат основой для измерения физических величин. Однако идея о том, сколько фундаментальных констант нужно для описания Вселенной, давно обсуждается в научном сообществе.
Ещё в 1992 году на террасе кафе CERN физики Майкл Дафф, Лев Окунь и Габриэле Венециано спорили об этом, но к согласию не пришли.
Новое исследование предполагает, что релятивистское пространство-время позволяет отказаться от множественных единиц. Благодаря объединению пространства и времени в рамках теории относительности, для описания любых явлений достаточно одной высокоточной единицы измерения — секунды.
Атомные часы, основанные на колебаниях излучения атома цезия-133, могут служить таким инструментом. Это устраняет необходимость в других единицах, таких как метр или килограмм, для фундаментальных измерений.
"Секунда — это не просто мера времени, это универсальная величина, через которую можно описать любые наблюдаемые процессы," — отметил доктор Жорже Матсас, один из авторов работы.
Учёные уверены, что этот подход упрощает физические расчёты и позволяет глубже понять природу Вселенной.
Хотя в повседневной жизни использование других единиц, таких как метр или килограмм, остаётся удобным, фундаментальная физика может перейти к единой основе измерений. Это упростит теоретические модели и, возможно, приведёт к новым открытиям.
Секу́нда (русское обозначение: с; международное: s) — единица измерения времени, одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ) и системы СГС.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.