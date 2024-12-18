Пластик убивает: какие химические вещества угрожают вашему здоровью

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое в 38 странах и опубликованное в журнале NewScientist, показало шокирующую связь между химическими веществами в пластике и миллионами случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пластиковые бутылки

Ученые из Мэрилендского университета выявили три основных соединения, которые представляют опасность для здоровья: бисфенол А (BPA), дифталат (DEHP) и полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ).

Какие химические вещества опасны

Бисфенол А (BPA):

Этот компонент часто встречается в пластиковых контейнерах и бутылках. В 2015 году он был связан с 5,4 миллионами случаев сердечных заболеваний и 346 тысячами инсультов по всему миру.

Этот компонент часто встречается в пластиковых контейнерах и бутылках. В 2015 году он был связан с 5,4 миллионами случаев сердечных заболеваний и 346 тысячами инсультов по всему миру. Дифталат (DEHP):

Используется для придания пластикам гибкости. Влияние этого соединения стало причиной около 164 тысяч смертей в возрасте 55-64 лет только в 2015 году.

Используется для придания пластикам гибкости. Влияние этого соединения стало причиной около 164 тысяч смертей в возрасте 55-64 лет только в 2015 году. Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ):

Применяются в огнезащитных материалах. Их вред для организма включает долгосрочные последствия для сердечно-сосудистой системы.

Как проводилось исследование

Учёные изучили более 1700 медицинских отчётов, чтобы оценить масштаб воздействия пластика на здоровье. В результате они обнаружили, что токсичные вещества из бытовых изделий из пластика могут вызывать заболевания сердца, инсульты и даже преждевременную смерть.

Чего хотят добиться исследователи

Авторы исследования надеются, что их выводы станут поводом для ужесточения регулирования производств и ограничения использования токсичных веществ в пластике. Они призывают заменить вредные соединения более безопасными альтернативами, чтобы минимизировать риски для здоровья, сообщает "Царьград".

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

