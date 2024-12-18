Пластик убивает: какие химические вещества угрожают вашему здоровью

Исследование, проведённое в 38 странах и опубликованное в журнале NewScientist, показало шокирующую связь между химическими веществами в пластике и миллионами случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты.
Ученые из Мэрилендского университета выявили три основных соединения, которые представляют опасность для здоровья: бисфенол А (BPA), дифталат (DEHP) и полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ).
Учёные изучили более 1700 медицинских отчётов, чтобы оценить масштаб воздействия пластика на здоровье. В результате они обнаружили, что токсичные вещества из бытовых изделий из пластика могут вызывать заболевания сердца, инсульты и даже преждевременную смерть.
Авторы исследования надеются, что их выводы станут поводом для ужесточения регулирования производств и ограничения использования токсичных веществ в пластике. Они призывают заменить вредные соединения более безопасными альтернативами, чтобы минимизировать риски для здоровья, сообщает "Царьград".
Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.