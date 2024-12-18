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Подводные лодки оказались полезными для изучения Вселенной

2:09
Наука

Европейское космическое агентство (ESA), Португальское космическое агентство и ВМС Португалии используют подводные лодки для изучения человеческой адаптации к экстремальным условиям — от глубин океана до просторов космоса.

Атомная подводная лодка США
Фото: United States Navy by Adam K. Thomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Атомная подводная лодка США

От глубин к звёздам

Проект SubSea завершил первый этап — 60-дневную экспедицию с участием 25 добровольцев. Учёные из Германии, Италии и Португалии анализировали влияние изоляции и стеснённых условий на стресс, настроение и динамику экипажа. Такие исследования позволяют моделировать космические миссии и тестировать стратегии для поддержания психологического и физического здоровья астронавтов.

Для отслеживания адаптации организма специалисты использовали анкеты, а также анализ слюны и волос для выявления маркеров стресса, например, уровня кортизола, и изменений в иммунной системе.

Человеческая стойкость

Опыт миссий на МКС показывает, что микрогравитация, радиация и замкнутое пространство — серьёзные испытания для организма.

"SubSea — важный шаг для понимания человеческой стойкости в экстремальных условиях", — отмечает астронавт ESA Андреас Могенсен.

По словам Даниэля Нойеншвандера из ESA, результаты помогут готовить будущие миссии к Луне, Марсу и другим далёким рубежам.

Исследования с подводными лодками могут принести пользу не только космонавтам, но и полярным станциям, военным экспедициям, шахтёрам и людям, страдающим депрессией или сезонными расстройствами.

Португалия на передовой

Проект SubSea подчеркивает лидерство Португалии в сфере аналоговых миссий и космической медицины. Уникальные природные ресурсы страны, включая вулканы и изолированные острова, создают идеальные условия для подготовки к полётам на Луну и Марс. Президент Португальского космического агентства Рикардо Конде подчеркнул важность этих исследований для развития будущих космических технологий и инноваций.

Уточнения

Подво́дная ло́дка (ПЛ) (подло́дка, субмари́на) — класс судов и кораблей, способных погружаться и длительное время действовать в подводном положении.

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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