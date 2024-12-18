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119 миллионов лет назад вулканы кардинально изменили жизнь на Земле

2:23
Наука

119,5 миллионов лет назад Земля пережила одно из крупнейших экологических потрясений — Океаническое аноксическое событие 1a (OAE 1a). Исследование древних пород на горе Ашибецу в Японии позволило ученым точно установить его продолжительность и причины.

Везувий
Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Везувий

Глобальный кризис, лишивший океаны кислорода, стал катастрофой для морских экосистем и привел к массовому вымиранию.

Виноваты вулканы

Ученые полагают, что причиной катастрофы стали масштабные подводные извержения, которые выбросили в атмосферу огромные объемы углекислого газа (CO2). Эта гипотеза была подтверждена международной командой исследователей из США, Японии и Великобритании. Изучив осадочные породы на Хоккайдо, они выяснили, что события начались с резкого увеличения концентрации CO2 и продолжались около 1,1 миллиона лет.

Как все фиксировалось в камнях

"Когда лава извергается и остывает, в ней формируются кристаллы, которые фиксируют атомы, в том числе радиоактивный уран," — объясняет Бред Сагеман, профессор Северо-Западного университета.

Эти кристаллы помогают точно датировать события, сохраняя геологические "снимки" прошлого. Сравнивая изотопы углерода и осмия, ученые смогли синхронизировать изменения углеродного цикла и вулканической активности с данными из Японии, Франции и других регионов.

Урок для современности

Океанические аноксические события — это реакция планеты на глобальное потепление. Подобные явления фиксируются и сейчас: например, в Мексиканском заливе уже появляются зоны с низким уровнем кислорода. Однако разница в скорости изменений колоссальна.

"То, что в прошлом происходило за миллионы лет, мы сегодня провоцируем менее чем за 200 лет," — предупреждает Сагеман.

Почему это важно

Точные данные о длительности и последствиях OAE 1a помогают ученым понять, как океаническая система реагирует на экстремальные изменения климата. Исследования показывают, что Земле потребовалось более миллиона лет, чтобы восстановиться после резкого выброса CO2.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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