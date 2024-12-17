7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов

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Археологи обнаружили уникальную глиняную фигурку возрастом около 7 тысяч лет на древнем поселении Бахра 1 на севере Кувейта.

Фото: CAŚ UW by Adam Oleksiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Статуэтка из Кувейта

Поразительное сходство её черт с изображениями пришельцев удивляет исследователей, однако этот стиль был типичен для культуры убайдцев, процветавшей в Месопотамии.

"Обнаружение статуэтки стало полной неожиданностью для всей команды", — сообщила Агнешка Шимчак, руководитель исследований мелких находок на раскопках Бахра 1.

Она отметила, что это первый подобный артефакт не только на самой стоянке, но и в регионе Персидского залива.

Глиняная фигурка имеет характерные черты: узкие глаза, плоский нос и вытянутый череп. Подобные изображения, называемые "ящероголовыми" или "змееподобными", часто находили в Месопотамии, но их символическое значение до сих пор остается загадкой.

Особенность новой находки в том, что материал — месопотамская глина, а не местная грубая керамика. Это указывает на активный культурный обмен между убайдцами и древними обществами Аравийского полуострова в VI тысячелетии до н. э. Археологи считают, что это поселение было своеобразным перекрёстком культур.

Раскопки на стоянке Бахра 1 продолжаются, как и исследования самой фигурки.

Уточнения

Куве́йт официально Госуда́рство Куве́йт (араб. دولة الكويت‎ — Даулату-ль-Кувайт‎) — государство (эмират) в юго-западной Азии.



Статуэ́тка (фр. statuette, от лат. statua — маленькая статуя) — небольшая скульптура, выполненная из дерева, кости, глины, камня, металла и других материалов, изображающая антропоморфные образы, фигуры животных, неодушевлённые и абстрактные предметы.

