У водителей обнаружили способность противостоять болезни Альцгеймера

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Почему водители такси и скорых помощи реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера? Исследование американских ученых поднимает неожиданный вопрос о роли пространственного мышления в сохранении когнитивного здоровья.

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Пространственная работа мозга

Учёные из Mass General Brigham провели масштабное исследование, которое выявило удивительный факт: профессии, требующие регулярной пространственной навигации, могут снижать риск смерти от болезни Альцгеймера. К таким профессиям относятся в первую очередь водители такси и скорой помощи.

"Те же области мозга, которые отвечают за создание когнитивных карт пространства, участвуют и в развитии болезни Альцгеймера," — объясняет ведущий автор исследования Вишал Патель из Бригама и женского госпиталя.

Исследование на основе 9 миллионов случаев

Анализ данных из Национальной системы статистики смертности охватил почти 9 миллионов человек из 443 профессий в период с 2020 по 2022 год. Результаты впечатляют:

Среди водителей такси болезнь Альцгеймера выявили лишь у 1,03% (171 из 16 658);

Среди водителей скорой помощи показатель ещё ниже — 0,74% (10 из 1 348).

Для сравнения, у автобусных водителей, использующих предопределённые маршруты, смертность составила 3,11%, а у пилотов — 4,57%.

Почему навигация важнее рутины?

Исследователи связывают это с активной работой гиппокампа — области мозга, ответственной за память и пространственное мышление. Профессии с постоянным анализом маршрутов и мгновенным принятием решений стимулируют когнитивные процессы и, возможно, замедляют нейродегенерацию.

"Наши результаты подчёркивают важность неврологических изменений в гиппокампе," — добавляет Анапам Джена, старший автор исследования.

Не всё так однозначно

Учёные подчёркивают: их работа носит наблюдательный характер и не даёт прямых доказательств причинно-следственной связи. Существует и другая гипотеза: люди с повышенным риском Альцгеймера просто избегают профессий, требующих высокой нагрузки на память.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).



Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

