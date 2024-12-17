Учёные обнаружили ключевые механизмы формирования кровеносных сосудов

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В двух исследованиях, проведённых командой профессора Маркуса Аффольтера из Биоцентра Базельского университета, были открыты значимые механизмы, участвующие в формировании кровеносных сосудов.

Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих

В первом исследовании, опубликованном в Nature Communications, а также во втором, представленном в журнале Angiogenesis, авторы продемонстрировали влияние белков Rasip1, Heg1 и Ccm1 на сосуды, как передаёт Planet Today.

Выводы подчёркивают, что нарушения могут вызывать дефекты в кровеносных сосудах, открывая новые перспективы для лечения сосудистых заболеваний, таких как аневризмы и окклюзионные болезни артерий. В перспективе учЁные планируют применять биофизические методы для более детального изучения этих процессов и молекулярных механизмов образования сосудов.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

