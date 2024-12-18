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Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие

2:28
Наука

Под южной Европой обнаружен затерянный континент, известный как Великая Адрия. Этот утраченный континент сформировался около 240 миллионов лет назад, отделившись от суперконтинента Гондвана, который включал в себя Африку, Антарктиду, Южную Америку и Австралию.

Космос
Фото: eol.jsc.nasa.gov by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Космос

Великая Адрия представляла собой обширную территорию, простирающуюся от современных Альп до Ирана, и, скорее всего, состояла из цепи островов или архипелагов. Это открытие сделано командой исследователей под руководством Дуве ван Хинсбергена из Утрехтского университета.

В течение десяти лет учёные анализировали горные породы, когда-то входившие в состав Великой Адрии. Эти породы распространены по территории примерно 30 стран. Исследователи объединили данные различных геологических карт и историй, создавая целостную картину.

Великая Адрия находилась на Африканской тектонической плитe, которая медленно погружалась под Евразийскую плиту. Около 100-120 миллионов лет назад эта плита столкнулась с Европой, и её часть начала погружаться в мантию Земли. Однако некоторые породы остались на поверхности, образовав горные цепи, такие как Альпы, что позволило геологам их обнаружить.

Команда исследователей изучила магнитные минералы, образованные первобытными бактериями в этих породах. Бактерии создают магнитные частицы, чтобы ориентироваться в магнитном поле Земли, и после их гибели эти минералы сохраняются в осадке, превращаясь в камень. Ориентация этих минералов свидетельствует о значительном смещении пород за сотни миллионов лет.

Кроме того, учёные собрали фрагменты пород, которые ранее были частью одного целого, например, вулканических поясов или коралловых рифов. Эти тектонические сдвиги разбросали камни, как кусочки головоломки, которые учёные стремились собрать заново.

Результатом работы стали подробные карты, демонстрирующие, как Великая Адрия двигалась на север и изгибалась перед столкновением с Европой.

Теперь исследователи планируют перейти к реконструкции других утраченных плит, включая те, что находятся в Тихом океане, с намерением продолжить свои исследования в будущем.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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