Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ледокол застрянет во льдах Арктики: уникальное климатическое исследование
Можно ли собакам сладкое? Названы опасные последствия
Иноагентов лишили возможности распоряжаться доходами в России
Защита яблонь без химии: простой и эффективный лайфхак
Курящие соседи и громкие звуки: что рассказал блогер о жизни в китайском хостеле
Готовим грунт дома: секретная смесь для идеального роста
Видео задержанного убийцы генерала Кириллова — 29-летнего гражданина Узбекистана
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Какие огурцы посадить в этом сезоне: советы для максимального урожая

Есть ли жизнь в подлёдном океане Титана: тайны солнечной системы

2:20
Наука

Титан, спутник Сатурна, считается самым органически богатым среди всех спутников в Солнечной системе и обладает глобальным океаном. Тем не менее, учёные пришли к выводу, что в этом океане может не хватать необходимых для жизни элементов.

Космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Космос

Исследование, проведённое группой учёных под руководством астробиолога Кэтрин Нэш из Университета Западного Онтарио, проанализировало, как падение метеоритов влияет на насыщение океана органическими соединениями.

На Титане имеется атмосфера, богатая метаном, в которой происходят фотохимические реакции, приводящие к образованию органических соединений. Эти соединения оседают на ледяной коре, под которой расположен огромный океан жидкой воды.

Если эти органические вещества проникают в океан, это может создать условия для жизни, однако, по мнению учёных, количество органики, поступающей в океан через метеориты, оказывается незначительным.

Толщина ледяной коры Титана варьируется от 40 до 170 километров, и именно эта корка представляет собой главный барьер для органических соединений. Исследование показало, что, если метеорит пробивает лёд, только 40-90% растаявшего вещества может просочиться в океан.

В результате оценок было установлено, что даже в оптимистичных условиях метеориты доставляют в подледный океан лишь незначительное количество органических веществ, таких как глицин, — от 7,5 до 7500 килограммов в год.

"Одного слона глицина в год для океана, объем которого в 12 раз больше земного, недостаточно для поддержания жизни", — отметила Кэтрин Нэш.

Ученые подчеркнули, что для жизни необходимы не только вода и органические соединения, но и другие элементы, такие как углерод.

Тем не менее, исследователи считают, что это не окончательный вывод. Они не учли возможность притока органических соединений от каменного ядра Титана и потенциальные процессы криовулканизма, которые могут также способствовать обогащению океана необходимыми элементами.

Уточнения

Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Еда и рецепты
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе Аудио 
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Шоу-бизнес
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена Аудио 
Популярное
Напиток, который защитит печень в Новый год

Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.

Напиток, который защитит печень в Новый год
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Сухой Суперджет 100. Российский региональный самолёт расправляет крылья Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
Последние материалы
Готовим грунт дома: секретная смесь для идеального роста
Видео задержанного убийцы генерала Кириллова — 29-летнего гражданина Узбекистана
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Какие огурцы посадить в этом сезоне: советы для максимального урожая
Топ-7 ошибок при приготовлении моти, из-за которых будет испорчен десерт
Раскрыты доступные всем способы быстро уснуть и крепко спать
Газовый конфликт между тремя странами угрожает Молдавии
Как ледниковые периоды формировали Землю и её цивилизацию
Модный аксессуар, который спасет вас от холода
Хотите быть сильной и здоровой после 50? Избегайте этих трёх фатальных ошибок в тренировках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.