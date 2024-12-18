Есть ли жизнь в подлёдном океане Титана: тайны солнечной системы

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Титан, спутник Сатурна, считается самым органически богатым среди всех спутников в Солнечной системе и обладает глобальным океаном. Тем не менее, учёные пришли к выводу, что в этом океане может не хватать необходимых для жизни элементов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Космос

Исследование, проведённое группой учёных под руководством астробиолога Кэтрин Нэш из Университета Западного Онтарио, проанализировало, как падение метеоритов влияет на насыщение океана органическими соединениями.

На Титане имеется атмосфера, богатая метаном, в которой происходят фотохимические реакции, приводящие к образованию органических соединений. Эти соединения оседают на ледяной коре, под которой расположен огромный океан жидкой воды.

Если эти органические вещества проникают в океан, это может создать условия для жизни, однако, по мнению учёных, количество органики, поступающей в океан через метеориты, оказывается незначительным.

Толщина ледяной коры Титана варьируется от 40 до 170 километров, и именно эта корка представляет собой главный барьер для органических соединений. Исследование показало, что, если метеорит пробивает лёд, только 40-90% растаявшего вещества может просочиться в океан.

В результате оценок было установлено, что даже в оптимистичных условиях метеориты доставляют в подледный океан лишь незначительное количество органических веществ, таких как глицин, — от 7,5 до 7500 килограммов в год.

"Одного слона глицина в год для океана, объем которого в 12 раз больше земного, недостаточно для поддержания жизни", — отметила Кэтрин Нэш.

Ученые подчеркнули, что для жизни необходимы не только вода и органические соединения, но и другие элементы, такие как углерод.

Тем не менее, исследователи считают, что это не окончательный вывод. Они не учли возможность притока органических соединений от каменного ядра Титана и потенциальные процессы криовулканизма, которые могут также способствовать обогащению океана необходимыми элементами.

Уточнения

Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

