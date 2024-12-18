Звезда убегает от чёрной дыры: неожиданное событие в нашей галактике

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы сделали неожиданное открытие: была обнаружена яркая молодая звезда, покидающая свою родную систему. Исследование, опубликованное 6 августа в журнале "Астрономия и астрофизика", показывает, что звезда, получившая название PG 1610+062, не могла покинуть дом из-за чьей-то вины. Скорее всего, причиной стало её взаимодействие с голодной чёрной дырой.

Фото: NASA by JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная дыра

Звезда была впервые замечена в 1986 году во время звёздного обзора, но её история оставалась незамеченной до недавнего времени.

В ходе текущего исследования астрономы из обсерватории У. М. Кека на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа сделали подробные снимки этой звезды и подтвердили, что она является одной из самых быстрых звёзд, когда-либо наблюдавшихся при выходе из галактического диска Млечного Пути.

Скорость звезды составляет около 1,2 миллиона миль в час (2 миллиона км/ч). Хотя это недостаточно для полного выхода из гравитационного поля галактики, этого хватает для покидания родной солнечной системы. Обычно звёзды выбрасываются из своих систем в результате взаимодействия в двойных системах, где одна звезда может исчезнуть, оставляя другую с мощным толчком.

В случае PG 1610+062 ситуация выглядит несколько иначе. По оценкам учёных, звезда, возможно, столкнулась с чёрной дырой средней массы, масса которой превышает массу Солнца в сотни раз.

Ученые не обнаружили убедительных доказательств существования таких чёрных дыр в нашей галактике, но данный случай подтверждает их возможное существование. Началась активная работа по их поиску, что может привести к новым открытиям в астрономии.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

