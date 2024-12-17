Кратко о сердце, чтобы прожить дольше
3:29
Что нужно знать о сердце и кровеносной системе человека.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердце и бумажные человечки
Сердце и чихание
- При чихании сердце не останавливается, но вагусный нерв временно замедляет его работу.
- Вагусный нерв также регулирует дыхание и пищеварение, временно замедляя их во время чихания.
«Спортивное сердце»
- У спортсменов может развиваться так называемое «спортивное сердце», связанное с увеличением сердечной мышцы (гипертрофией миокарда).
- Это помогает сердцу справляться с нагрузками, но чрезмерное развитие может привести к патологиям.
Цвет крови
- Гемоглобин в крови отвечает за её цвет:
- Артериальная кровь — ярко-красная (богата кислородом).
- Венозная кровь — тёмно-красная или синеватая (содержит углекислый газ).
Образование крови
- Кровь постоянно обновляется: в час разрушается около 5 миллиардов лейкоцитов, 2 миллиардов тромбоцитов и 1 миллиарда эритроцитов.
- Эритроциты разрушаются в печени и селезёнке, лейкоциты и тромбоциты удаляются через лимфатическую систему или печень.
Стерильность крови
- Кровь содержит микроорганизмы, формирующие её микробиом.
- Пока неясно, какую роль эти микроорганизмы играют в организме.
Группы крови
- Существует более 40 систем классификации групп крови.
Основные группы по системе ABO:
- Первая (O): не содержит антигенов A и B.
- Вторая (A): содержит антиген A.
- Третья (B): содержит антиген B.
- Четвёртая (AB): содержит оба антигена.
При переливании важно учитывать группу крови, чтобы избежать агглютинации (склеивания клеток).
Резус-фактор (Rh)
- Резус-фактор определяется наличием липопротеина на эритроцитах, наиболее значимым из которых является антиген D.
- Люди с антигеном D являются резус-положительными (Rh+), а без него — резус-отрицательными (Rh-).
Переливание крови и иммунный ответ
При переливании Rh+ крови человеку с Rh- может возникнуть иммунный ответ, так как его организм воспринимает компоненты перелитой крови как чужеродные.
Резус-конфликт при беременности
- Возникает, если мать резус-отрицательна, а плод — резус-положителен.
- Кровь плода, попадая в кровоток матери, вызывает выработку антител, которые могут повредить эритроциты плода.
Последствия резус-конфликта
- Возможные осложнения: анемия, гемолитическая желтуха у новорождённого, в тяжёлых случаях — выкидыш или смерть плода.
Риск при первой и повторных беременностях
- При первой беременности риск резус-конфликта невысок: антитела IgM не проникают через плаценту.
- При последующих беременностях антитела IgG могут проникать через плаценту и вызывать осложнения.
Профилактика резус-конфликта
- При резус-отрицательной матери и резус-положительном отце необходимо обратиться к врачу.
- Существуют препараты, предотвращающие развитие резус-конфликта.
Несовместимость групп крови
- Несовместимость по системе ABO имеет меньшее значение, но может вызвать осложнения при повторных беременностях, особенно если у матери первая группа крови.
Уточнения
Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.
Резус-фактор или резус, Rh — одна из 43 систем групп крови, признаваемых Международным обществом трансфузиологов (ISBT). Клинически наиболее важная система после системы AB0.
Новости о науке
Присоединяйся к Pravda.Ru