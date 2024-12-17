Кратко о сердце, чтобы прожить дольше

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Что нужно знать о сердце и кровеносной системе человека.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердце и бумажные человечки

Сердце и чихание

При чихании сердце не останавливается, но вагусный нерв временно замедляет его работу.

Вагусный нерв также регулирует дыхание и пищеварение, временно замедляя их во время чихания.

«Спортивное сердце»

У спортсменов может развиваться так называемое «спортивное сердце», связанное с увеличением сердечной мышцы (гипертрофией миокарда).

Это помогает сердцу справляться с нагрузками, но чрезмерное развитие может привести к патологиям.

Цвет крови

Гемоглобин в крови отвечает за её цвет:

Артериальная кровь — ярко-красная (богата кислородом).

Венозная кровь — тёмно-красная или синеватая (содержит углекислый газ).

Образование крови

Кровь постоянно обновляется: в час разрушается около 5 миллиардов лейкоцитов, 2 миллиардов тромбоцитов и 1 миллиарда эритроцитов.

Эритроциты разрушаются в печени и селезёнке, лейкоциты и тромбоциты удаляются через лимфатическую систему или печень.

Стерильность крови

Кровь содержит микроорганизмы, формирующие её микробиом.

Пока неясно, какую роль эти микроорганизмы играют в организме.

Группы крови

Существует более 40 систем классификации групп крови.

Основные группы по системе ABO:

Первая (O): не содержит антигенов A и B.

Вторая (A): содержит антиген A.

Третья (B): содержит антиген B.

Четвёртая (AB): содержит оба антигена.

При переливании важно учитывать группу крови, чтобы избежать агглютинации (склеивания клеток).

Резус-фактор (Rh)

Резус-фактор определяется наличием липопротеина на эритроцитах, наиболее значимым из которых является антиген D.

Люди с антигеном D являются резус-положительными (Rh+), а без него — резус-отрицательными (Rh-).

Переливание крови и иммунный ответ

При переливании Rh+ крови человеку с Rh- может возникнуть иммунный ответ, так как его организм воспринимает компоненты перелитой крови как чужеродные.

Резус-конфликт при беременности

Возникает, если мать резус-отрицательна, а плод — резус-положителен.

Кровь плода, попадая в кровоток матери, вызывает выработку антител, которые могут повредить эритроциты плода.

Последствия резус-конфликта

Возможные осложнения: анемия, гемолитическая желтуха у новорождённого, в тяжёлых случаях — выкидыш или смерть плода.

Риск при первой и повторных беременностях

При первой беременности риск резус-конфликта невысок: антитела IgM не проникают через плаценту.

При последующих беременностях антитела IgG могут проникать через плаценту и вызывать осложнения.

Профилактика резус-конфликта

При резус-отрицательной матери и резус-положительном отце необходимо обратиться к врачу.

Существуют препараты, предотвращающие развитие резус-конфликта.

Несовместимость групп крови

Несовместимость по системе ABO имеет меньшее значение, но может вызвать осложнения при повторных беременностях, особенно если у матери первая группа крови.

Уточнения

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.



Резус-фактор или резус, Rh — одна из 43 систем групп крови, признаваемых Международным обществом трансфузиологов (ISBT). Клинически наиболее важная система после системы AB0.

