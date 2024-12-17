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Кратко о сердце, чтобы прожить дольше

3:29
Наука

Что нужно знать о сердце и кровеносной системе человека.

Сердце и бумажные человечки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердце и бумажные человечки

Сердце и чихание

  • При чихании сердце не останавливается, но вагусный нерв временно замедляет его работу.  
  • Вагусный нерв также регулирует дыхание и пищеварение, временно замедляя их во время чихания.

«Спортивное сердце»

  • У спортсменов может развиваться так называемое «спортивное сердце», связанное с увеличением сердечной мышцы (гипертрофией миокарда).  
  • Это помогает сердцу справляться с нагрузками, но чрезмерное развитие может привести к патологиям.

Цвет крови

  • Гемоглобин в крови отвечает за её цвет:  
  •   Артериальная кровь — ярко-красная (богата кислородом).  
  •   Венозная кровь — тёмно-красная или синеватая (содержит углекислый газ).

Образование крови

  • Кровь постоянно обновляется: в час разрушается около 5 миллиардов лейкоцитов, 2 миллиардов тромбоцитов и 1 миллиарда эритроцитов.  
  • Эритроциты разрушаются в печени и селезёнке, лейкоциты и тромбоциты удаляются через лимфатическую систему или печень.

Стерильность крови

  • Кровь содержит микроорганизмы, формирующие её микробиом.  
  • Пока неясно, какую роль эти микроорганизмы играют в организме.

Группы крови

  • Существует более 40 систем классификации групп крови.  

Основные группы по системе ABO:  

  •   Первая (O): не содержит антигенов A и B.  
  •   Вторая (A): содержит антиген A.  
  •   Третья (B): содержит антиген B.  
  •   Четвёртая (AB): содержит оба антигена.  

При переливании важно учитывать группу крови, чтобы избежать агглютинации (склеивания клеток).

Резус-фактор (Rh)

  • Резус-фактор определяется наличием липопротеина на эритроцитах, наиболее значимым из которых является антиген D.  
  • Люди с антигеном D являются резус-положительными (Rh+), а без него — резус-отрицательными (Rh-).

Переливание крови и иммунный ответ

При переливании Rh+ крови человеку с Rh- может возникнуть иммунный ответ, так как его организм воспринимает компоненты перелитой крови как чужеродные.

Резус-конфликт при беременности

  • Возникает, если мать резус-отрицательна, а плод — резус-положителен.  
  • Кровь плода, попадая в кровоток матери, вызывает выработку антител, которые могут повредить эритроциты плода.  

Последствия резус-конфликта

  • Возможные осложнения: анемия, гемолитическая желтуха у новорождённого, в тяжёлых случаях — выкидыш или смерть плода.

Риск при первой и повторных беременностях

  • При первой беременности риск резус-конфликта невысок: антитела IgM не проникают через плаценту.  
  • При последующих беременностях антитела IgG могут проникать через плаценту и вызывать осложнения.

Профилактика резус-конфликта

  • При резус-отрицательной матери и резус-положительном отце необходимо обратиться к врачу.  
  • Существуют препараты, предотвращающие развитие резус-конфликта.

Несовместимость групп крови

  • Несовместимость по системе ABO имеет меньшее значение, но может вызвать осложнения при повторных беременностях, особенно если у матери первая группа крови.

Уточнения

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. 

Резус-фактор или резус, Rh — одна из 43 систем групп крови, признаваемых Международным обществом трансфузиологов (ISBT). Клинически наиболее важная система после системы AB0.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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