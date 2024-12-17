Как разные языки влияют на нарушения речи

2:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Центра языка и мозга НИУ ВШЭ вместе с коллегами из университетов Греции, Италии, США и Норвегии выяснили, почему пациенты с афазией сталкиваются с трудностями в выражении временных форм глаголов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Язык

Исследование показало, что проблемы связаны как с формированием идеи времени (кодирование), так и с подбором правильной формы глагола (извлечение). Эти процессы оказываются тесно связанными с языком пациента, сообщили в пресс-службе Высшей школы экономики.

Афазия — это серьёзное нарушение речи, часто возникающее после инсульта. Пациентам бывает сложно говорить о событиях в прошлом или будущем, так как они неправильно используют временные формы глаголов. Исследователи решили понять, на каком этапе возникают основные трудности: при кодировании времени (определении, когда произошло действие) или при извлечении нужной формы слова.

Для этого учёные провели эксперимент с участием пациентов с афазией, говорящих на русском, английском, греческом и итальянском. Эти языки были выбраны из-за различий в их грамматических системах, связанных с глагольными формами. Это позволило выявить, как структура языка влияет на кодирование и извлечение временных форм.

Диагностика включала два задания:

Заполнение пропусков в предложениях с изменением временной формы. Например: "Вчера садовник полил цветы. Завтра садовник… цветы". Заполнение предложений без изменения временной формы. Например: "Садовник сейчас… поливает растения".

Сравнив результаты, учёные выявили, что у большинства участников наблюдались нарушения на обоих этапах, но степень затруднений зависела от языка. Так, русскоязычные и англоязычные пациенты чаще испытывали сложности с извлечением формы, а носители греческого и итальянского — с кодированием. Кроме того, у некоторых пациентов проблемы проявлялись избирательно: одним было труднее говорить о прошедшем времени, другим — о будущем.

"Наши результаты показывают, что особенности языка играют ключевую роль в том, как афазия влияет на способность выражать время", — рассказала научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Буйволова. Это открытие поможет разработать индивидуальные подходы к терапии, более точные методы диагностики и стандартизированные тесты, учитывающие специфику языка пациента.

Эти данные особенно важны для нейрореабилитации: логопеды и нейропсихологи смогут эффективнее работать над восстановлением речи, выявляя основные причины нарушений в использовании временных форм глаголов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Aphasiology.

Уточнения

Афа́зия или афази́я (от др.-греч. ἀ- — отрицательная частица и φάσις — проявление, высказывание) — это локальное отсутствие или расстройство уже сформировавшейся речи (в отличие от алалии) с нарушением восприятия речи при сохранении слуха.

