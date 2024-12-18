Группа международных ученых провела масштабное исследование, которое прогнозирует ускорение климатических изменений. С помощью искусственного интеллекта и анализа данных из десяти различных климатических моделей эксперты пришли к неутешительному выводу: глобальное потепление наступит раньше, чем ожидалось.
Ускорение потепления: что нас ждет
Результаты исследования, опубликованные в журнале Environment Research Letters, были получены благодаря усилиям специалистов из Государственного университета Колорадо, Стэнфордского университета и Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе. Исследование показало, что к 2040 году в 34 странах мира температура превысит "запланированный" опасный уровень в 1,5 градуса Цельсия.
В 31 стране температура может подскочить на два градуса, а к 2060 году в 26 регионах мира ожидается рост температуры на три градуса по Цельсию.
Особые риски для отдельных регионов
Особенно серьезные изменения ожидаются в Южной Азии, Средиземноморском регионе и Центральной Европе. Эти регионы столкнутся с негативными последствиями как для здоровья населения, так и для местных экосистем, что может привести к глобальным социально-экономическим проблемам.
Прогнозы и последствия
Ученые предупреждают, что такие ускоренные темпы глобального потепления приведут к усугублению уже существующих проблем, таких как засухи, наводнения и повышение уровня моря, что серьезно угрожает жизни и благополучию населения в этих регионах.
Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.