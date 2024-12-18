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Чем грозит глобальное потепление: прогнозы ученых на ближайшие десятилетия

1:47
Наука

Группа международных ученых провела масштабное исследование, которое прогнозирует ускорение климатических изменений. С помощью искусственного интеллекта и анализа данных из десяти различных климатических моделей эксперты пришли к неутешительному выводу: глобальное потепление наступит раньше, чем ожидалось.

Птица на фоне заходящего солнца
Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Птица на фоне заходящего солнца

Ускорение потепления: что нас ждет

Результаты исследования, опубликованные в журнале Environment Research Letters, были получены благодаря усилиям специалистов из Государственного университета Колорадо, Стэнфордского университета и Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе. Исследование показало, что к 2040 году в 34 странах мира температура превысит "запланированный" опасный уровень в 1,5 градуса Цельсия.

В 31 стране температура может подскочить на два градуса, а к 2060 году в 26 регионах мира ожидается рост температуры на три градуса по Цельсию.

Особые риски для отдельных регионов

Особенно серьезные изменения ожидаются в Южной Азии, Средиземноморском регионе и Центральной Европе. Эти регионы столкнутся с негативными последствиями как для здоровья населения, так и для местных экосистем, что может привести к глобальным социально-экономическим проблемам.

Прогнозы и последствия

Ученые предупреждают, что такие ускоренные темпы глобального потепления приведут к усугублению уже существующих проблем, таких как засухи, наводнения и повышение уровня моря, что серьезно угрожает жизни и благополучию населения в этих регионах.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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