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Кто в группе риска: профессии с низким шансом заболеть Альцгеймером

2:33
Наука

Болезнь Альцгеймера продолжает оставаться одной из самых распространённых возрастных патологий, от которой нет эффективного лекарства. В связи с этим ученые и врачи неустанно ищут способы профилактики. Ранее предполагалось, что творческие профессии связаны с меньшим риском заболевания, но последние исследования ставят под сомнение эту гипотезу.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

Кто подвержен болезни меньше всего

Недавнее исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало интересные результаты. Ученые выяснили, что наименьший риск заболеть болезнью Альцгеймера наблюдается у водителей такси и машин скорой помощи. Эти категории работников оказались в числе самых защищённых от патологии, их вероятность заболеть Альцгеймером ниже, чем у представителей более 400 других профессий.

При этом водители рейсовых автобусов и пилоты гражданской авиации в эту группу не попали. Оказывается, основной фактор, влияющий на развитие болезни, заключается в потребности постоянно планировать новые маршруты и ориентироваться в пространстве, что необходимо водителям такси и скорой помощи. В отличие от них, водители автобусов следуют фиксированным маршрутам, а пилоты часто летают по установленным траекториям.

Роль гиппокампа

Ответ на этот феномен кроется в работе гиппокампа — части мозга, отвечающей за память, ориентацию в пространстве и навигацию. Как показали исследования, гиппокамп играет ключевую роль не только в поддержании памяти, но и в умении ориентироваться в пространстве. Именно потребность в активном использовании этих навыков может оказывать влияние на снижение риска развития Альцгеймера.

Статистика и выводы

Исследование охватило более 8,9 миллионов человек, ушедших из жизни в 2020-2022 годах, из которых около 348 328 человек имели диагноз болезни Альцгеймера. Согласно данным:

  • 2,7% капитанов кораблей и 4,5% пилотов погибают от болезни Альцгеймера,
  • 1% водителей такси и 0,7% водителей машин скорой помощи.

Среди других профессий, как, например, генеральные директора предприятий, уровень смертности от болезни Альцгеймера был на среднем уровне, составляя около 4%.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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