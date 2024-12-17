Новый стандарт HDMI 2.2: что он принесет для геймеров и создателей контента

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HDMI Forum, организация, отвечающая за развитие технологий HDMI, отправила приглашения на технологическое шоу CES 2025, которое пройдет в январе. Ожидается, что главным обсуждаемым вопросом станет новый стандарт HDMI 2.2, который привнесет несколько значительных изменений в передачу видео и аудио.

Фото: commons.wikimedia.org by D-Kuru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ HDMI connector-male front PNr°0058

Новая спецификация, которая включает поддержку следующего поколения технологий HDMI и увеличенной пропускной способности, позволит добиться более высокого разрешения и частоты обновления. Все это будет возможно благодаря новому типу HDMI-кабеля. HDMI Forum анонсировала, что этот стандарт откроет новые возможности для создателей контента, таких как телевизионные, кино- и игровые студии. Подробности об этом будут раскрыты на презентации 6 января 2025 года на CES.

Из анонса уже ясно, что для использования преимуществ нового стандарта HDMI 2.2 потребуются новые аппаратные решения. Это означает, что производителям придется разрабатывать новые порты и подключения для своих устройств.

Текущий стандарт HDMI 2.1 поддерживает пропускную способность до 48 Гбит/с и является общепринятым среди современных графических процессоров. Это позволяет передавать разрешение до 10240× пикселей при 120 Гц с использованием DSC (Display Stream Compression). Увеличение пропускной способности откроет возможности для еще большего разрешения и частоты обновления, при этом DSC больше не будет необходим.

Пока не было официальных заявлений от производителей графических процессоров о поддержке HDMI 2.2 в их будущих продуктах. Однако, согласно некоторым предположениям, новый стандарт может быть совместим с графическими картами Nvidia GeForce RTX 50-й серии и AMD Radeon RX 8000-й серии, которые будут анонсированы 6 января. Это совпадение даты и места (CES) делает эти события особенно интересными. Если это подтвердится, HDMI 2.2 будет интегрирован с последней версией DisplayPort 2.1, предоставляя пользователям расширенные возможности для ультра-высококачественных медиа- и игровых опытов.

Уточнения

High Definition Multimedia Interface (HDMI; читается как "эйч-ди-эм-ай", в разговорной лексике часто используется "аш-ди-ми-ай") — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (HDCP).

