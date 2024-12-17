Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Татьяна Овсиенко рассказала об усыновлении ребёнка под угрозой развода
Стало известно, где и как живёт новоиспечённая свекровь Анастасии Ивлеевой
Дмитрий Медведев: военно-политическое руководство Украины подлежит уничтожению
Обрадовать, удивить и выбрать презент, который не выбросят — какие подарки дарить на Новый год?
Простые и эффектные тарталетки для праздничного стола
Сладкие новогодние подарки для детей — как выбрать качественный и безопасный продукт
Как открыть дверь без ключа: лучшие способы с подручными средствами
Защита кузова от реагентов, или как избежать коррозии
Основные ошибки ремонта санузла и как их избежать

Китай стремится достичь мантии Земли: что это значит для будущих исследований

4:05
Наука

Летом 2023 года Китай начал бурение сверхглубокой скважины в Таримской впадине, недалеко от границы с Казахстаном. Эксперты уже начинают высказывать мнение, что это бурение могло повлиять на усиление землетрясений в Алматинской области.

Сейсмолог и бывший руководитель таких организаций, как "Казселезащита" и Институт сейсмологии Мухтар Хайдаров, не исключает, что бурение на глубину до 11 километров в Синьцзяне может вызвать колебания земли, которые ощущаются в Алматы.

"Такие явления называются искусственными землетрясениями. Если во время бурения закачивается большое количество воды, может возникнуть тектоническое напряжение, способное вызвать сейсмическую активность", — объяснил Хайдаров.

Интересно, что в последние годы Китай активно развивает проекты по глубокому бурению. В Гуанчжоу был завершён строительством гигантский судно Meng Xiang, которое теперь отправится в водоемы для дальнейших исследований. Этот проект, по данным издания Science Adviser, является частью амбициозных планов Китая по изучению геологических процессов планеты. В 2024 году планируется бурение морского дна, с целью добраться до мантии Земли.

Проект Meng Xiang: новый этап в геологических исследованиях

Судно Meng Xiang, длина которого достигает 180 метров, построено для выполнения задач по исследованию тектоники и экосистемы морских глубин. В его оснащении — гигантская буровая установка, способная проникать на глубину до 11 километров. Это один из самых мощных буровых аппаратов в мире, превосходящий американский JOIDES Resolution и японский Chikyu.

Однако китайские ученые не ограничиваются лишь морскими исследованиями. Целью проекта является пробивка "границы Мохоровичича", или "Мохо", — линии между земной корой и мантией. Это грандиозное начинание заинтересовало мировое научное сообщество, ведь подобные попытки предпринимаются с 1961 года, но никто так и не смог достичь поставленной цели.

Технологические амбиции Китая: что скрывается за бурением

Одним из главных вопросов остается использование "плотного раствора", который будет закачиваться в скважину для поддержания стабильности при глубоком бурении. Китайские специалисты также разрабатывают новые системы циркуляции под давлением, что поможет пройти через самые сложные геологические слои.

Помимо этого, китайское руководство заявило, что все данные, полученные в ходе этих бурений, будут доступны международному научному сообществу, что может значительно ускорить развитие геологических исследований по всему миру.

Планируемые проекты Китая: геология и климат

Проект Meng Xiang — это лишь один из множества планов Китая в области глубоких исследований. В ближайшие годы Китай планирует проводить бурение в самых отдаленных уголках Земли: в Марианской впадине, в Индонезийском шельфе и в других областях. Эти исследования могут раскрыть важные данные о геологических процессах, происходящих на нашей планете, и помогут более точно предсказывать изменения климата.

Противники и теории заговора

Тем не менее, не все так однозначно воспринимают амбициозные проекты Китая. Некоторые аналитики и эксперты, такие как специалисты российской платформы Securitylab, высказывают опасения, что Китай может использовать свои разработки для создания "тектонического оружия" — технологии, способной вызвать землетрясения и другие природные катастрофы в любой точке мира.

Несмотря на эти теории, многие ученые считают, что пока это лишь фантазии. Однако, кто знает, что принесет будущее?

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно ухаживать за декабристом для пышного цветения
Садоводство, цветоводство
Как правильно ухаживать за декабристом для пышного цветения Аудио 
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Еда и рецепты
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе Аудио 
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Садоводство, цветоводство
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Напиток, который защитит печень в Новый год
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер Запад для России до сих пор дороже Сибири и русского Дальнего Востока? Сергей Лебедев
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Последние материалы
Gloria Jeans приступила к оптимизации производственного процесса в Ростовской области
Как заменить гребной тренажёр: три лучших упражнения для дома
Я никогда не сдамся: 60-летний Брэд Питт бросил пить ради детей от Анджелины Джоли
Секреты будущего марсианского города: как Илон Маск планирует освоить Красную планету
Россиянам рассказали о сокращении потребления спиртных напитков
Ксения Бородина ответила на вопрос, почему не летает на Мальдивы: это отдых для супербогатых людей
Стартовал отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Прохор Шаляпин объявил о завершении карьеры певца
Оливье по-новому без лука и яиц: вот чем можно заменить эти ингредиенты
Как определить неисправность выхлопной системы по звукам и дыму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.