Китай стремится достичь мантии Земли: что это значит для будущих исследований

4:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Летом 2023 года Китай начал бурение сверхглубокой скважины в Таримской впадине, недалеко от границы с Казахстаном. Эксперты уже начинают высказывать мнение, что это бурение могло повлиять на усиление землетрясений в Алматинской области.

Сейсмолог и бывший руководитель таких организаций, как "Казселезащита" и Институт сейсмологии Мухтар Хайдаров, не исключает, что бурение на глубину до 11 километров в Синьцзяне может вызвать колебания земли, которые ощущаются в Алматы.

"Такие явления называются искусственными землетрясениями. Если во время бурения закачивается большое количество воды, может возникнуть тектоническое напряжение, способное вызвать сейсмическую активность", — объяснил Хайдаров.

Интересно, что в последние годы Китай активно развивает проекты по глубокому бурению. В Гуанчжоу был завершён строительством гигантский судно Meng Xiang, которое теперь отправится в водоемы для дальнейших исследований. Этот проект, по данным издания Science Adviser, является частью амбициозных планов Китая по изучению геологических процессов планеты. В 2024 году планируется бурение морского дна, с целью добраться до мантии Земли.

Проект Meng Xiang: новый этап в геологических исследованиях

Судно Meng Xiang, длина которого достигает 180 метров, построено для выполнения задач по исследованию тектоники и экосистемы морских глубин. В его оснащении — гигантская буровая установка, способная проникать на глубину до 11 километров. Это один из самых мощных буровых аппаратов в мире, превосходящий американский JOIDES Resolution и японский Chikyu.

Однако китайские ученые не ограничиваются лишь морскими исследованиями. Целью проекта является пробивка "границы Мохоровичича", или "Мохо", — линии между земной корой и мантией. Это грандиозное начинание заинтересовало мировое научное сообщество, ведь подобные попытки предпринимаются с 1961 года, но никто так и не смог достичь поставленной цели.

Технологические амбиции Китая: что скрывается за бурением

Одним из главных вопросов остается использование "плотного раствора", который будет закачиваться в скважину для поддержания стабильности при глубоком бурении. Китайские специалисты также разрабатывают новые системы циркуляции под давлением, что поможет пройти через самые сложные геологические слои.

Помимо этого, китайское руководство заявило, что все данные, полученные в ходе этих бурений, будут доступны международному научному сообществу, что может значительно ускорить развитие геологических исследований по всему миру.

Планируемые проекты Китая: геология и климат

Проект Meng Xiang — это лишь один из множества планов Китая в области глубоких исследований. В ближайшие годы Китай планирует проводить бурение в самых отдаленных уголках Земли: в Марианской впадине, в Индонезийском шельфе и в других областях. Эти исследования могут раскрыть важные данные о геологических процессах, происходящих на нашей планете, и помогут более точно предсказывать изменения климата.

Противники и теории заговора

Тем не менее, не все так однозначно воспринимают амбициозные проекты Китая. Некоторые аналитики и эксперты, такие как специалисты российской платформы Securitylab, высказывают опасения, что Китай может использовать свои разработки для создания "тектонического оружия" — технологии, способной вызвать землетрясения и другие природные катастрофы в любой точке мира.

Несмотря на эти теории, многие ученые считают, что пока это лишь фантазии. Однако, кто знает, что принесет будущее?