Секреты будущего марсианского города: как Илон Маск планирует освоить Красную планету

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Илон Маск вновь заявляет о грандиозных планах, на этот раз — об освоении Марса и создании первого города на Красной планете. Что стоит за его проектом и чем он удивляет?

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Превращение SpaceX в "Starbase City"

Илон Маск не просто разрабатывает ракеты и космические технологии, но и строит "Starbase City" — город будущего. Это не просто HQ SpaceX, а целый высокотехнологичный космопорт, который будет готовить ракеты для путешествий на Марс. Маск уверен, что такие космопорты станут частью будущей инфраструктуры для колонизации Красной планеты.

Марс в ближайшие десятилетия

Основной целью Маска является создание марсианских поселений. Он предсказывает, что в течение 20-30 лет можно будет увидеть первый город на Марсе. Для этого необходимо создать устойчивую экосистему, которая будет поддерживать жизнь на другой планете. Маск уверяет, что мы уже достигли нужного уровня технологий для реализации таких планов.

Масштабные планы и вызовы

Для создания города на Марсе потребуется не только высокотехнологичные ракеты, но и огромное количество ракетных двигателей, которые будут производиться в течение нескольких лет. Несмотря на некоторые сомнения в реальности проекта, Маск убежден, что если человечество не начнёт осваивать Марс, оно останется в рамках Земли.

Новая эра для человечества

Проект Маска не просто о строительстве марсианского города. Это шаг к созданию полноценной цивилизации на другой планете. И хотя многие эксперты сомневаются в сроках, сам Маск уверенно движется вперед, утверждая, что наша эра космических путешествий уже началась.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

