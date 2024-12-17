Новые горизонты астробиологии: как обычные водоросли расширили границы поиска жизни в космосе

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Гарвардского и Эдинбургского университетов представила новую теорию, которая может изменить представления о происхождении жизни. Об этом сообщает "Царьград".

Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поверхность Нептуна

По их мнению, экосистемы способны развиваться не только на поверхности планет, но и в открытом космическом пространстве.

Специалисты утверждают, что подходящую среду для существования живых организмов могут создавать не только планеты или спутники с благоприятными условиями, но и сами биологические структуры, функционирующие как защитные оболочки. Эти образования способны сохранять параметры, необходимые для жизни, даже в агрессивной космической среде.

Как пример учёные приводят морские водоросли. Эти организмы умеют формировать барьеры, поддерживающие стабильное давление и температуру, которые позволяют воде оставаться в жидком состоянии. Кроме того, водоросли используют органические соединения для защиты от неблагоприятных внешних воздействий, что помогает им выживать в экстремальных условиях.

На основании этих наблюдений исследователи пришли к выводу, что подобные биоструктуры могут существовать гораздо дальше от звёзд, чем считалось ранее. По их расчётам, защитные биооболочки способны сохранять стабильную среду на расстоянии до пяти астрономических единиц от Солнца, где условия для жизни традиционно считают маловероятными.

Таким образом, новая теория открывает возможность поиска живых организмов в самых неожиданных уголках космоса, включая участки, которые раньше исключались из зоны обитания из-за низких температур и отсутствия атмосферы.

Уточнения

Астрономи́ческая едини́ца — единица измерения расстояний в астрономии, примерно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца. В настоящее время принята равной в точности 149 597 870 700 метрам.

