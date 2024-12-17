Эволюционная гибкость: как природа создала идеальных выживальщиков

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Малярийные комары (род Anopheles) — один из самых устойчивых видов на планете, существующий уже почти 180 миллионов лет. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) и других научных центров по всему миру проводят генетические исследования, чтобы понять, каким образом эти насекомые способны выживать даже в самых экстремальных условиях. Основной фактор, обеспечивающий их выживаемость, — это полезные мутации, накопленные в геноме комаров и быстро распространяющиеся под давлением естественного отбора.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Укус комара

Исследователи изучают, как хромосомные инверсии влияют на эволюцию этих опасных насекомых. Хромосомные инверсии представляют собой перестройку участка хромосомы, которая происходит путем его поворота на 180 градусов. Эти изменения могут придавать комарам новые свойства, такие как устойчивость к засухе, избыточной влажности, холоду или теплу, а также способность приспосабливаться к новым источникам питания и патогенам. Благодаря высокой скорости хромосомных изменений, малярийные комары успешно выживают даже в условиях массового вымирания флоры и фауны.

По сравнению с крупными животными, такими как динозавры или мамонты, малярийные комары способны эволюционировать гораздо быстрее, что делает их более пластичными в приспособлении к изменяющимся условиям внешней среды. В то время как динозавры и мамонты жили до 70-80 лет и достигали половозрелости только к 14-15 годам, комары становятся половозрелыми уже через 7-10 дней после развития из яйца. Это позволяет им проходить через несколько поколений за год, обеспечивая постоянное возникновение новых генных и хромосомных мутаций, которые могут быть полезными для выживания.

Игорь Шарахов, ученый Биологического института ТГУ и Политехнического университета Вирджинии, отметил, что в геномах популяций африканских малярийных комаров каждая вторая буква ДНК является полиморфной, то есть имеет мутантный вариант. Для сравнения, в геноме человека такие мутации встречаются в 100 раз реже. Накопленные генные мутации позволяют комарам быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды и развивать устойчивость к инсектицидам, используемым для контроля их численности.

Первые динозавры и комары появились на Земле примерно в одно и то же время — в триасовом периоде, около 240-220 миллионов лет назад. После массового вымирания живых существ 201 миллион лет назад, динозавры стали более разнообразными и доминировали среди наземных позвоночных до своего вымирания 66 миллионов лет назад. Малярийные комары возникли 179 миллионов лет назад, и некоторые ученые предполагают, что они могли способствовать вымиранию динозавров, перенося паразитов Plasmodium, вызывающих малярию. В тропических и субтропических условиях мелового периода (145-66 миллионов лет назад) численность комаров значительно увеличилась, что могло привести к частым заболеваниям динозавров, чья иммунная система плохо справлялась с новой болезнью.

После последнего массового вымирания 66 миллионов лет назад, малярийные комары увеличили свое видовое разнообразие и расширили диапазон хозяев для питания кровью, добавив к выжившим амфибиам и рептилиям млекопитающих и птиц. В настоящее время известно около 500 видов малярийных комаров рода Anopheles, из которых около 40 способны переносить возбудителей малярии человека.

Исследования показывают, как разные виды комаров генетически приспосабливаются к различным условиям. Например, Владимир Стегний, ученый Биологического института ТГУ, вместе с соавторами изучал сдвиг частоты температурно-зависимых инверсий у малярийных комаров в ответ на изменение климата. Они обнаружили десятикратное снижение частоты инверсии "холодоустойчивости" 2R1 в двух сибирских популяциях евразийского вида An. messeae за период с 1975 по 2013 годы.

Другое интересное наблюдение заключается в том, что даже у далеких друг от друга видов, которые в эволюции разошлись давно, в схожих условиях происходят одинаковые эволюционные процессы. Одно из важнейших заключений исследований — инверсионные полиморфизмы у насекомых существуют и функционируют в разных пространственных и временных масштабах. Они могут быть эволюционно стабильными при малых изменениях внешних условий или быстро возникать в ответ на резкие изменения окружающей среды. Кроме того, хромосомные инверсии влияют на эволюцию генома насекомых, приводя к различиям между вариантами генов, что в конечном итоге способствует адаптации видов к разнообразным условиям.

Таким образом, малярийные комары демонстрируют уникальную способность к быстрой эволюции и адаптации, что позволяет им выживать и процветать на протяжении сотен миллионов лет.

Уточнения

Маляри́я — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками малярийных комаров.

