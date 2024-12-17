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Всего пять минут чтения в день спасут вас от старческого слабоумия

1:30
Наука

Исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что не все сидячие занятия одинаково влияют на когнитивные способности.

Девушка-подросток с книгой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-подросток с книгой

Анализируя 24-часовые активности 397 человек старше 60 лет, учёные заметили: умственно стимулирующие и социальные активности (например, чтение, рукоделие или общение) улучшают память и мышление, в то время как просмотр телевизора и видеоигры оказывают обратный эффект.

Иерархия сидячих привычек

"Мы обнаружили, что контекст деятельности имеет значение. Одни сидячие привычки могут стимулировать мозг и укреплять социальные связи, тогда как другие, например, ТВ, вредят когнитивной функции", — объясняет доктор Мэддисон Меллоу.

Таким образом, даже небольшие изменения, вроде пяти минут чтения вместо пассивного сидения, могут снизить риск деменции. Особенно важно учитывать, что почти половину случаев слабоумия можно предотвратить за счёт корректировки образа жизни.

Что делать во время праздников?

Если вы планируете рождественский марафон фильмов, учёные советуют разбавлять его:

  1. Физической активностью, даже короткой прогулкой.
  2. Когнитивными занятиями: чтением, музыкой или беседами.

Это исследование напоминает: для здоровья мозга важен не только принцип "двигайся больше, сиди меньше", но и качество сидячих занятий.

Уточнения

Чте́ние — совокупность практик и процедур работы с письменным текстом и непосредственно процесс работы с текстом, направленный на извлечение из него информации, на восприятие текста и его понимание.

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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