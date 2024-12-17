Парниковый ад Венеры: NASA ищет следы воды на небесном теле

Миссия NASA DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) отправится к Венере в начале 2030-х годов. Впервые за несколько десятилетий исследовательский зонд пройдёт через плотную атмосферу планеты и соберёт данные о её поверхности и составе.
Уникальные "первые" открытия DAVINCI:
DAVINCI использует передовую изоляцию для защиты электроники и высокопрочные материалы, устойчивые к агрессивной среде Венеры. Парашют, устойчивый к кислотам, замедлит спуск зонда.
Сравнение химического состава Венеры с Землёй и Марсом позволит учёным понять, почему планеты, сформированные из схожих материалов, развивались настолько по-разному. DAVINCI приближает нас к ответам на вопросы о прошлом Венеры и её потенциальной схожести с Землёй миллиарды лет назад.
Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.
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