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Парниковый ад Венеры: NASA ищет следы воды на небесном теле

1:58
Наука

Миссия NASA DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) отправится к Венере в начале 2030-х годов. Впервые за несколько десятилетий исследовательский зонд пройдёт через плотную атмосферу планеты и соберёт данные о её поверхности и составе.

Венера
Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Уникальные "первые" открытия DAVINCI:

  1. Исследование уникального рельефа: зонд станет первым аппаратом, изучающим регион Альфа Регио — "тессеру", представляющую собой древние высокогорья, схожие с земными горами. Учёные надеются найти подтверждения существования континентов и океанов на древней Венере.
  2. Фотографирование поверхности: впервые за 40 лет будут сделаны снимки Венеры с высоким разрешением. Зонд захватит изображения, подобные виду с самолёта при приземлении. Это позволит создать 3D-карты и проанализировать детали рельефа.
  3. Химический анализ нижней атмосферы: DAVINCI станет первой миссией, которая проанализирует состав нижних слоёв атмосферы Венеры, начиная с высоты 27 км. Исследование газа и изотопов поможет понять, была ли Венера обитаемой в прошлом и как сформировался её парниковый эффект.

Современные технологии на службе

DAVINCI использует передовую изоляцию для защиты электроники и высокопрочные материалы, устойчивые к агрессивной среде Венеры. Парашют, устойчивый к кислотам, замедлит спуск зонда.

Почему это важно?

Сравнение химического состава Венеры с Землёй и Марсом позволит учёным понять, почему планеты, сформированные из схожих материалов, развивались настолько по-разному. DAVINCI приближает нас к ответам на вопросы о прошлом Венеры и её потенциальной схожести с Землёй миллиарды лет назад.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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