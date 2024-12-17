Жестокость бронзового века: следы массового убийства нашли в Англии

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Археологи исследовали более 3000 человеческих костей и фрагментов с места раннего бронзового века в Чартерхаус-Уоррен (Англия) и пришли к шокирующему выводу: люди были жестоко убиты, расчленены и, вероятно, частично съедены. Это не был акт голода — скорее, попытка "обезличить" врагов.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черепа

Необычное открытие

В Британии редко находят прямые доказательства насильственных конфликтов бронзового века (около 2500-1500 гг. до н. э.). "Мы видим больше травм на скелетах периода неолита, чем в бронзовом веке, поэтому Чартерхаус-Уоррен выделяется своей жестокостью," — отмечает профессор Рик Шультинг из Оксфордского университета.

Обнаруженные в 1970-х годах останки принадлежат как мужчинам, так и женщинам и детям, что говорит о массовой гибели целого сообщества. На черепах видны следы тупых травм, а на костях — многочисленные порезы и переломы, указывающие на преднамеренное расчленение. По мнению ученых, тела могли быть частично съедены, но не из-за голода: среди останков обнаружены кости крупного рогатого скота, что исключает нехватку пищи.

Каннибализм как акт унижения

Такой акт, по мнению исследователей, мог преследовать цель — приравнять врагов к животным, уничтожив их "человеческую сущность". Эта практика отличается от каннибализма в соседней пещере Гоф, где он был частью погребального ритуала.

Причины конфликта

Что могло привести к столь жестокому акту? В отличие от других периодов, климатические изменения или борьба за ресурсы не стали ключевыми факторами. Генетических свидетельств межэтнического конфликта также нет. Возможно, причиной стало обострение социальных отношений — кражи, оскорбления или даже вспышка чумы, следы которой были обнаружены у двух детей.

"Наличие чумы оказалось неожиданным, и мы пока не уверены, связано ли это с насилием," — добавляет профессор Шультинг.

Но ясно одно: история Чартерхаус-Уоррен напоминает о том, что люди доисторического периода были способны на такие же жестокие действия, как и в более поздние времена.

Уточнения

А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства.



Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

