Ещё сто лет назад астроном Персиваль Лоуэлл утверждал, что на Марсе существуют каналы для переноса воды. Позже его гипотезы были опровергнуты, но вопрос о наличии воды на Красной планете продолжает волновать учёных.
Жидкая вода считается ключевым условием обитаемости, но низкие температуры и атмосферное давление на Марсе делают её существование маловероятным.
Недавние исследования опровергают гипотезы о том, что вода может быть причиной сезонных изменений тёмных линий на склонах Марса (Recurring Slope Lineae, RSL). Учёные предполагают, что эти явления скорее вызваны потоками песка и пыли, а не водой.
Более того, несмотря на возможное наличие солевых растворов (рассолов), способных оставаться жидкими при экстремально низких температурах, авторы статьи подчеркивают, что их количество, расположение и свойства не позволяют говорить о значительной вероятности их существования в обитаемой форме.
Авторы статьи, Венсан Шеврье и Рэйчел Сланк, пришли к следующим выводам:
Для точного определения наличия рассолов и возможной жизни на Марсе учёные предлагают улучшать методы анализа и сосредоточиться на изучении подповерхностных областей планеты. Несмотря на усилия, Красная планета пока остаётся холодной, сухой и негостеприимной для жизни.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.