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Марс лишён воды: новые открытия разрушают мечты учёных

1:54
Наука

Ещё сто лет назад астроном Персиваль Лоуэлл утверждал, что на Марсе существуют каналы для переноса воды. Позже его гипотезы были опровергнуты, но вопрос о наличии воды на Красной планете продолжает волновать учёных.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Жидкая вода считается ключевым условием обитаемости, но низкие температуры и атмосферное давление на Марсе делают её существование маловероятным.

Что говорят новые данные?

Недавние исследования опровергают гипотезы о том, что вода может быть причиной сезонных изменений тёмных линий на склонах Марса (Recurring Slope Lineae, RSL). Учёные предполагают, что эти явления скорее вызваны потоками песка и пыли, а не водой.

Более того, несмотря на возможное наличие солевых растворов (рассолов), способных оставаться жидкими при экстремально низких температурах, авторы статьи подчеркивают, что их количество, расположение и свойства не позволяют говорить о значительной вероятности их существования в обитаемой форме.

Главные выводы учёных

Авторы статьи, Венсан Шеврье и Рэйчел Сланк, пришли к следующим выводам:

  1. Данные орбитальных исследований Марса не подтверждают наличие воды в RSL.
  2. Рассолы, хоть и могут быть жидкими, остаются крайне малопригодными для жизни.
  3. Даже если жизнь могла адаптироваться к таким условиям, её обнаружение потребует значительного улучшения инструментов и методов поиска.

Что дальше?

Для точного определения наличия рассолов и возможной жизни на Марсе учёные предлагают улучшать методы анализа и сосредоточиться на изучении подповерхностных областей планеты. Несмотря на усилия, Красная планета пока остаётся холодной, сухой и негостеприимной для жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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