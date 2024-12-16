Марс лишён воды: новые открытия разрушают мечты учёных

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Ещё сто лет назад астроном Персиваль Лоуэлл утверждал, что на Марсе существуют каналы для переноса воды. Позже его гипотезы были опровергнуты, но вопрос о наличии воды на Красной планете продолжает волновать учёных.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Жидкая вода считается ключевым условием обитаемости, но низкие температуры и атмосферное давление на Марсе делают её существование маловероятным.

Что говорят новые данные?

Недавние исследования опровергают гипотезы о том, что вода может быть причиной сезонных изменений тёмных линий на склонах Марса (Recurring Slope Lineae, RSL). Учёные предполагают, что эти явления скорее вызваны потоками песка и пыли, а не водой.

Более того, несмотря на возможное наличие солевых растворов (рассолов), способных оставаться жидкими при экстремально низких температурах, авторы статьи подчеркивают, что их количество, расположение и свойства не позволяют говорить о значительной вероятности их существования в обитаемой форме.

Главные выводы учёных

Авторы статьи, Венсан Шеврье и Рэйчел Сланк, пришли к следующим выводам:

Данные орбитальных исследований Марса не подтверждают наличие воды в RSL. Рассолы, хоть и могут быть жидкими, остаются крайне малопригодными для жизни. Даже если жизнь могла адаптироваться к таким условиям, её обнаружение потребует значительного улучшения инструментов и методов поиска.

Что дальше?

Для точного определения наличия рассолов и возможной жизни на Марсе учёные предлагают улучшать методы анализа и сосредоточиться на изучении подповерхностных областей планеты. Несмотря на усилия, Красная планета пока остаётся холодной, сухой и негостеприимной для жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.



Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

