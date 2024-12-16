Таинственные символы на дне озера: в Грузии обнаружен древний шифр

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2021 году в озере Башплеми местные рыбаки обнаружили древнюю каменную табличку с загадочными символами. Артефакт, выполненный из базальта, содержит 39 уникальных знаков, вытравленных в 60 строках. Эти символы, написанные слева направо, представляют неизвестный ранее вид письменности.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Подводные раскопки

Уникальность находки

Археологи установили, что символы напоминают надписи из бронзового века и раннего железного века Грузии. Их происхождение связывают с Прото-Картвельской письменностью, возможно, являющейся предшественником современных грузинских языков. Эксперты полагают, что табличка была создана в регионе Башплеми в эпоху бронзы.

Контекст и значение

Грузия, находясь на пересечении Европы и Азии, всегда была культурным мостом. На её территории находили надписи на греческом, иврите, арамейском и среднеперсидском языках. Однако найденная письменность добавляет ещё одну загадку в историю региона. Некоторые учёные считают, что эта находка может быть связана с древними народами Колхиды, упомянутыми в греческих мифах.

Что дальше?

Расшифровка текста остаётся сложной задачей, поскольку недостаёт ключевого артефакта, подобного Розеттскому камню. Однако учёные полны оптимизма: дальнейшие раскопки в регионе обещают пролить свет на происхождение и значение таблички.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).



Шифр (от фр. chiffre «цифра» от араб. صِفْر‎, sifr «ноль») — система обратимых преобразований, зависящая от некоторого секретного параметра (ключа) и предназначенная для обеспечения секретности передаваемой информации.

