Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куда спрятать стиральную машину в однушке? Расказываем
Домашние маски для лица из натуральных ингредиентов для идеальной кожи
Цветы, требующие внимание: список комнатных растений с повышенными потребностями
Владимир Путин сообщил, что россияне восхищаются результатами паралимпийцев на Играх в Париже
Три миллиона бутылок в мусор: в эталонной воде нашли фекалии
Марс лишён воды: новые открытия разрушают мечты учёных
Шаурма на её исторической родине разочаровала тревел-блогера из России
Можно ли делить таблетки и свечи?
Производство автомобилей Solaris на заводе АГР достигло новой отметки

Таинственные символы на дне озера: в Грузии обнаружен древний шифр

1:35
Наука

В 2021 году в озере Башплеми местные рыбаки обнаружили древнюю каменную табличку с загадочными символами. Артефакт, выполненный из базальта, содержит 39 уникальных знаков, вытравленных в 60 строках. Эти символы, написанные слева направо, представляют неизвестный ранее вид письменности.

Подводные раскопки
Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Подводные раскопки

Уникальность находки

Археологи установили, что символы напоминают надписи из бронзового века и раннего железного века Грузии. Их происхождение связывают с Прото-Картвельской письменностью, возможно, являющейся предшественником современных грузинских языков. Эксперты полагают, что табличка была создана в регионе Башплеми в эпоху бронзы.

Контекст и значение

Грузия, находясь на пересечении Европы и Азии, всегда была культурным мостом. На её территории находили надписи на греческом, иврите, арамейском и среднеперсидском языках. Однако найденная письменность добавляет ещё одну загадку в историю региона. Некоторые учёные считают, что эта находка может быть связана с древними народами Колхиды, упомянутыми в греческих мифах.

Что дальше?

Расшифровка текста остаётся сложной задачей, поскольку недостаёт ключевого артефакта, подобного Розеттскому камню. Однако учёные полны оптимизма: дальнейшие раскопки в регионе обещают пролить свет на происхождение и значение таблички.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Шифр (от фр. chiffre «цифра» от араб. صِفْر‎, sifr «ноль») — система обратимых преобразований, зависящая от некоторого секретного параметра (ключа) и предназначенная для обеспечения секретности передаваемой информации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Красота и стиль
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Военные новости
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Еда и рецепты
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Можно ли делить таблетки и свечи?
Производство автомобилей Solaris на заводе АГР достигло новой отметки
Яблочный пирог в кружке: быстрый и вкусный десерт буквально за несколько минут
Что делать с «рогатыми» томатами: советы по уходу и предотвращению наростов
Линолеум, который прослужит десятилетия: 5 главных критериев выбора
Самые стильные аксессуары из 90-х, которые снова в тренде
В Европе задумали создать новую Сирию после падения Асада
Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева была признана спортсменкой года в Германии
На какие два типа делятся собаки зимой?
На удачу: уникальные овощи со «змеиными» названиями для вашего огорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.