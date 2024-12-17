Вулкан Локи Патера на спутнике Юпитера может снова извергнуться в любой момент

На спутнике Юпитера Ио, известном своей высокой вулканической активностью, ожидается новое извержение самого крупного вулкана Локи Патера. Это лавовое озеро, шириной около 200 километров, демонстрировало регулярные вспышки в течение нескольких десятилетий. Вулкан может извергнуться в ближайшее время, однако точные сроки назвать сложно.
Извержения Локи-Патеры отличаются от земных процессов. Предполагается, что их причина кроется в обрушении затвердевшего слоя лавы в жидкие слои под ним.
Периодичность активности вулкана менялась: в 1990-х вспышки происходили каждые 540 дней, а с 2013 года интервал сократился до 475 дней. Это свидетельствует о сложной природе вулканической активности на Ио.
Основным фактором, влияющим на активность, остаётся мощная гравитация Юпитера. Её постоянное воздействие вызывает приливной нагрев недр спутника, преобразуя породу в магму. Вулкан Локи назван в честь скандинавского бога-обманщика, что подчёркивает непредсказуемость его поведения.
Несмотря на размеры вулкана, которые упрощают изучение основных процессов, связанных с извержением, остаётся множество факторов, влияющих на вспышки. Это и скорость поступления магмы, и состав породы, и состояние трещин в коре.
Локи считается одним из немногих предсказуемых вулканов благодаря своим масштабам, однако учёные всё же осторожны в оценках.
Гравитационные взаимодействия между Ио и другими спутниками Юпитера также играют важную роль. Они могут объяснять полуциклическую природу активности Локи. Однако вулканическая активность Ио в целом остаётся результатом приливного разогрева, который превращает лунную породу в магму.
Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.
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