Вулкан Локи Патера на спутнике Юпитера может снова извергнуться в любой момент

Астрономы предсказали новое извержение крупнейшего вулкана на спутнике Юпитера

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

На спутнике Юпитера Ио, известном своей высокой вулканической активностью, ожидается новое извержение самого крупного вулкана Локи Патера. Это лавовое озеро, шириной около 200 километров, демонстрировало регулярные вспышки в течение нескольких десятилетий. Вулкан может извергнуться в ближайшее время, однако точные сроки назвать сложно.

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юпитер

Извержения Локи-Патеры отличаются от земных процессов. Предполагается, что их причина кроется в обрушении затвердевшего слоя лавы в жидкие слои под ним.

Периодичность активности вулкана менялась: в 1990-х вспышки происходили каждые 540 дней, а с 2013 года интервал сократился до 475 дней. Это свидетельствует о сложной природе вулканической активности на Ио.

Основным фактором, влияющим на активность, остаётся мощная гравитация Юпитера. Её постоянное воздействие вызывает приливной нагрев недр спутника, преобразуя породу в магму. Вулкан Локи назван в честь скандинавского бога-обманщика, что подчёркивает непредсказуемость его поведения.

Несмотря на размеры вулкана, которые упрощают изучение основных процессов, связанных с извержением, остаётся множество факторов, влияющих на вспышки. Это и скорость поступления магмы, и состав породы, и состояние трещин в коре.

Локи считается одним из немногих предсказуемых вулканов благодаря своим масштабам, однако учёные всё же осторожны в оценках.

Гравитационные взаимодействия между Ио и другими спутниками Юпитера также играют важную роль. Они могут объяснять полуциклическую природу активности Локи. Однако вулканическая активность Ио в целом остаётся результатом приливного разогрева, который превращает лунную породу в магму.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.

