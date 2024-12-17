Загадка угасания звёздного света: причины смерти галактик

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубоких уголках Вселенной галактики прекращают своё существование, теряя способность формировать звёзды. Канадский научный проект VERTICO, использующий массив телескопов ALMA, пытается раскрыть причины этого явления. Исследование сосредоточено на молекулярном водороде — ключевом компоненте звездообразования, который теряется под воздействием окружающей среды.

Фото: ESA by Euclid Consortium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cкопление галактик Abell 2390

Скопление Девы, ближайшее крупное скопление галактик, стало основной целью программы. Составление детализированных карт газа в 51 галактике позволит понять, как массивные гравитационные и температурные эффекты влияют на их эволюцию.

Галактики, перемещающиеся через горячую плазму, теряют звёздный газ из-за давления или сталкиваются с замедлением звездообразования, известным как "голодание". Эти процессы оставляют узнаваемые следы в структурах галактик.

Проект ALMA, на базе которого реализуется исследование, обеспечивает высочайшую чувствительность и разрешение для изучения плотного газа. Это даёт возможность сопоставить, как разные механизмы — от воздействия ударных волн до препятствия охлаждению газа — приводят к гибели галактик.

Программа VERTICO предлагает важный вклад в понимание влияния окружающей среды на жизненный цикл галактик. Работа в Скоплении Девы позволяет исследовать объекты на разных стадиях эволюции, давая целостное представление о том, как экстремальные условия приводят к угасанию звездообразования.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

