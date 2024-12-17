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Необъяснимое мерцание звёзд: новые данные о странных космических объектах

1:58
Наука

Звезда Бояджяна, известная своим загадочным мерцанием, долгое время оставалась уникальной среди космических объектов. Однако новое исследование предполагает, что таких звёзд может быть больше десятка. Исследование астрофизика Эдварда Шмидта из Университета Небраски-Линкольна выявило 21 звезду с аналогичными аномалиями в яркости, что может приблизить к разгадке тайны.

Двойник Млечного Пути
Фото: Wellesley College by James Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двойник Млечного Пути

Звезда Бояджяна, впервые привлёкшая внимание учёных в 2015 году, демонстрировала необъяснимое снижение яркости до 22%. Такие провалы длились от нескольких дней до недели и не подчинялись привычным закономерностям.

Первоначальные гипотезы включали даже сферу Дайсона — мегаструктуру, построенную разумной цивилизацией для сбора энергии звезды. Позже акцент сместился на более реалистичные объяснения, такие как облака пыли или остатки комет. Однако отсутствие аналогичных объектов долгое время осложняло исследования.

Используя данные из каталога Переменного обзора северного неба и космической обсерватории Gaia, Шмидт классифицировал обнаруженные звёзды на две группы: "медленно тускнеющие" и "быстро тускнеющие".

Обе категории включают звёзды главной последовательности и красные гиганты. Уникальность "быстро тускнеющих" звёзд в том, что их яркость падала чаще и быстрее, чем у звезды Бояджяна.

Шмидт предполагает, что медленное и быстрое мерцание может быть разными проявлениями одного механизма. Анализ долгосрочного поведения звёзд, включая старые каталоги данных, может помочь расширить список объектов с подобными аномалиями. В будущем планируется углублённое изучение этих звёзд, чтобы найти закономерности и понять, что стоит за их необычным поведением.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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