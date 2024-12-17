Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что означает кошачье мурлыканье? Удивительные факты
Никогда не жарьте омлет на растительном масле: вот почему
Необъяснимое мерцание звёзд: новые данные о странных космических объектах
Свадьба Кречинского — спектакль, который изменит ваше представление о любви и манипуляциях
Почему витамин Е должен быть в вашей бьюти-рутине
Каракаев: Россия близка к созданию не менее эффективных ракет, чем Орешник
Как жить на пенсии в Таиланде и тратить в 2 раза меньше
Витамин С может навредить — в сезон простуд нужно быть особенно осторожным
Четыре ключевых шага для идеального состояния кузова автомобиля

Раскрыт секрет плавания древних морских хищников

2:01
Наука

Древние морские хищники мозазавры, обитавшие в эпоху мелового периода, обладали уникальными навыками плавания, которые выделяли их среди других четвероногих существ. Эти рептилии достигали до 15 метров в длину, отличались массивными хвостами и мощными челюстями, и были грозой морей благодаря своей скорости и ловкости.

Морское чудовище
Фото: Freepik by stockgiu
Морское чудовище

Ранее считалось, что мозазавры использовали свои длинные хвосты для крейсерского плавания на большие дистанции. Однако недавние исследования окаменелости плотозавра — представителя мозазавров — из Национального музея округа Лос-Анджелес дали новую информацию.

Анализ показал, что грудной пояс этого существа был достаточно большим и асимметричным, что позволило предположить наличие мощных мышц. Такое строение свидетельствует о способности мозазавров использовать передние конечности для брасса, что увеличивало их манёвренность и скорость на коротких дистанциях.

Подобный стиль плавания, сочетающий мощные удары хвостом и движения передними плавниками, делал этих рептилий уникальными среди современных и вымерших четвероногих. Комбинация эффективного крейсерского плавания и быстрых рывков обеспечивала мозазаврам преимущество в охоте.

Согласно мнению исследователей, такие возможности стали результатом сложных адаптаций, подчинённых законам гидродинамики. Однако, как отмечают учёные, подобные навыки редко встречаются у животных, поскольку требуют компромисса между скоростью и манёвренностью.

Представленные результаты были оглашены на собрании Геологического общества Америки в 2019 году. Несмотря на то что работа пока не прошла полноценную экспертную оценку, она предоставляет ценные данные о способностях и образе жизни древних морских хищников.

Уточнения

Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Военные новости
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Шоу-бизнес
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Сводка с фронта: в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, Зеленский требует наступления Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Почему витамин Е должен быть в вашей бьюти-рутине
Каракаев: Россия близка к созданию не менее эффективных ракет, чем Орешник
Как жить на пенсии в Таиланде и тратить в 2 раза меньше
Витамин С может навредить — в сезон простуд нужно быть особенно осторожным
Четыре ключевых шага для идеального состояния кузова автомобиля
Почему собака лезет в кровать и как её отучить
Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания
Заваривайте кофе только так, и вы получите вкуснейший напиток
Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на видео: был со стаканом и записывал голосовые сообщения
Евросоюз метит в уязвимое место российской экономики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.