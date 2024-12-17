Раскрыт секрет плавания древних морских хищников

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Древние морские хищники мозазавры, обитавшие в эпоху мелового периода, обладали уникальными навыками плавания, которые выделяли их среди других четвероногих существ. Эти рептилии достигали до 15 метров в длину, отличались массивными хвостами и мощными челюстями, и были грозой морей благодаря своей скорости и ловкости.

Фото: Freepik by stockgiu Морское чудовище

Ранее считалось, что мозазавры использовали свои длинные хвосты для крейсерского плавания на большие дистанции. Однако недавние исследования окаменелости плотозавра — представителя мозазавров — из Национального музея округа Лос-Анджелес дали новую информацию.

Анализ показал, что грудной пояс этого существа был достаточно большим и асимметричным, что позволило предположить наличие мощных мышц. Такое строение свидетельствует о способности мозазавров использовать передние конечности для брасса, что увеличивало их манёвренность и скорость на коротких дистанциях.

Подобный стиль плавания, сочетающий мощные удары хвостом и движения передними плавниками, делал этих рептилий уникальными среди современных и вымерших четвероногих. Комбинация эффективного крейсерского плавания и быстрых рывков обеспечивала мозазаврам преимущество в охоте.

Согласно мнению исследователей, такие возможности стали результатом сложных адаптаций, подчинённых законам гидродинамики. Однако, как отмечают учёные, подобные навыки редко встречаются у животных, поскольку требуют компромисса между скоростью и манёвренностью.

Представленные результаты были оглашены на собрании Геологического общества Америки в 2019 году. Несмотря на то что работа пока не прошла полноценную экспертную оценку, она предоставляет ценные данные о способностях и образе жизни древних морских хищников.

Уточнения

Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

