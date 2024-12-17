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Обратная сторона чёрной дыры: самая большая загадка космоса

1:47
Наука

Черные дыры остаются одной из величайших загадок Вселенной. Их природа и последствия вызывают множество вопросов: что происходит с объектами, попавшими внутрь? Может ли чёрная дыра служить порталом в другие галактики или Вселенные? Ответить на эти вопросы непросто, ведь за горизонтом событий даже свет не возвращается.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Учёные предполагают, что чёрные дыры образуются при гибели массивных звёзд. Их плотное ядро, сжимаемое огромной гравитацией, превращается в сингулярность — точку с бесконечной плотностью. Попытки изучить, что происходит внутри, наталкиваются на ограничения физических теорий.

Одни считают, что гравитация разрывает всё на атомы, другие — что чёрные дыры ведут к белым дырам, через которые материя выходит в другую часть Вселенной. Это поддерживается гипотезой о квантовом отскоке: вместо полного разрушения, информация может сохраняться и выходить наружу.

Однако существуют и противоположные теории. Например, гипотеза брандмауэра предполагает, что горизонт событий — это стена огня, уничтожающая всё, что пересекает её. Если это так, чёрные дыры никуда не ведут. Альтернативные взгляды предполагают, что чёрные дыры вовсе не имеют сингулярности, а их горизонты событий временно задерживают материю, позже высвобождая её.

До сих пор учёные лишь приближаются к пониманию природы этих объектов. Возможно, чёрные дыры являются ключом к разгадке тайн пространства-времени, но пока они остаются "невидимыми хранителями" информации, утаивающими свои секреты.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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