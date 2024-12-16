Жизнь на Марсе не за горами: человечество готовится к колонизации

На IV Конгрессе молодых ученых в университете Сириус недавно говорили о перспективах колонизации Марса. Заселение этой планеты уже стало возможным с помощью новых технологий и удивительных открытий.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

На чём лететь?

Отправиться на Марс — это уже не фантастика после успешных тестов сверхтяжелой ракеты Starship. Она сделала шесть испытательных стартов, в следующем году планируется 25 полноценных орбитальных полетов.

По оценкам американского бизнесмена, создателя Starship Илона Маска, чтобы основать жизнеспособную колонию, человечеству нужно доставить на Марс порядка одного миллиона тонн материалов. А обеспечить колонистов запасами воздуха, продовольствия и воды уж никак не получится. Все это придется производить на месте, пишет KP. RU.

"Нам надо будет добывать лед и полезные ископаемые. При правильной технологии бурения можно построить огромное количество тоннелей. А затем на их основе создать подземные города, где можно обеспечить защиту от радиации”, — отметил Маск.

Чем питаться?

"Одна из технологий, которая будет востребована на Марсе — выращивание клеточного мяса. Это когда на питательной среде выращивают из отдельных клеток — культуру клеток. В итоге получается говяжья котлета при производстве которой ни одна корова не пострадала", — рассказал Дмитрий Кривошеев, руководитель исследовательских и образовательных проектов, ООО "Генотек".

Однако этот продукт не будет такой же на вкус, как и обычное мясо.

Илон Маск ранее говорил, что колония на Марсе нужна, чтобы человечество стало многопланетным видом. И создать своего рода резервную копию цивилизации на случай глобальной катастрофы на Земле.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

