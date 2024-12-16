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Учёные выяснили, какие продукты способны подавлять аллергию и воспаления

2:03
Наука

Пищевая аллергия, вызванная гиперчувствительностью иммунной системы, поражает миллионы людей по всему миру. Среди наиболее распространённых аллергенов — молоко, арахис, яйца, морепродукты и другие продукты. Один из ключевых механизмов борьбы с аллергией в организме связан с ферментом RALDH2, который вырабатывается клетками кишечника.

Пекинская капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Ingo Franke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пекинская капуста

Группа учёных под руководством профессора Тихару Нисиямы из Токийского исследовательского университета исследовала около 40 флавоноидов, чтобы выявить вещества, усиливающие выработку фермента RALDH2. Результаты их работы были опубликованы в журнале Allergy.

Наиболее эффективным флавоноидом оказался кемпферол — вещество, содержащееся в большом количестве в капусте, брокколи, шпинате, фасоли, зелёном чае, ягодах и красных яблоках. Исследования показали, что кемпферол стимулирует клетки кишечника, способствуя развитию Т-клеток-регуляторов, которые контролируют иммунный ответ организма на аллергены.

Кемпферол активирует гены, регулирующие выработку фермента RALDH2, а также усиливает действие белков PU.1 и IRF-4, обладающих противовоспалительным эффектом. Благодаря этим механизмам кемпферол помогает снизить чрезмерный иммунный ответ, вызывающий аллергические реакции.

Эффективность кемпферола была подтверждена в экспериментах на мышах. У животных, страдающих аллергией на овальбумин (белок яиц), после введения кемпферола наблюдалось быстрое уменьшение аллергических симптомов, таких как диарея и высокая температура.

Профессор Тихару Нисияма отметил, что ежедневное употребление продуктов, богатых кемпферолом, может помочь снизить проявления аллергии, воспалений и аутоиммунных заболеваний, вызванных или усугублённых избыточным иммунным ответом.

 

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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