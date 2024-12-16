Учёные выяснили, какие продукты способны подавлять аллергию и воспаления

Пищевая аллергия, вызванная гиперчувствительностью иммунной системы, поражает миллионы людей по всему миру. Среди наиболее распространённых аллергенов — молоко, арахис, яйца, морепродукты и другие продукты. Один из ключевых механизмов борьбы с аллергией в организме связан с ферментом RALDH2, который вырабатывается клетками кишечника.
Группа учёных под руководством профессора Тихару Нисиямы из Токийского исследовательского университета исследовала около 40 флавоноидов, чтобы выявить вещества, усиливающие выработку фермента RALDH2. Результаты их работы были опубликованы в журнале Allergy.
Наиболее эффективным флавоноидом оказался кемпферол — вещество, содержащееся в большом количестве в капусте, брокколи, шпинате, фасоли, зелёном чае, ягодах и красных яблоках. Исследования показали, что кемпферол стимулирует клетки кишечника, способствуя развитию Т-клеток-регуляторов, которые контролируют иммунный ответ организма на аллергены.
Кемпферол активирует гены, регулирующие выработку фермента RALDH2, а также усиливает действие белков PU.1 и IRF-4, обладающих противовоспалительным эффектом. Благодаря этим механизмам кемпферол помогает снизить чрезмерный иммунный ответ, вызывающий аллергические реакции.
Эффективность кемпферола была подтверждена в экспериментах на мышах. У животных, страдающих аллергией на овальбумин (белок яиц), после введения кемпферола наблюдалось быстрое уменьшение аллергических симптомов, таких как диарея и высокая температура.
Профессор Тихару Нисияма отметил, что ежедневное употребление продуктов, богатых кемпферолом, может помочь снизить проявления аллергии, воспалений и аутоиммунных заболеваний, вызванных или усугублённых избыточным иммунным ответом.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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