Миссия не завершена: как Ingenuity продолжит служить науке

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) поделились свежими подробностями о судьбе марсианского вертолёта Ingenuity.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

После почти трёх лет работы на Марсе Ingenuity завершил свою лётную миссию из-за аварии во время 72-го полёта 18 января 2024 года. Повреждения ротора сделали дальнейшие полёты невозможными.

Несмотря на это, учёные видят потенциал в новой жизни аппарата.

Ingenuity планируют использовать как метеостанцию: он будет собирать данные, делать снимки и сохранять их в своей памяти.

"Мы с гордостью сообщаем, что даже после жёсткой посадки все датчики авионики остались работоспособными".- отметил Тедди Тзанетос, руководитель проекта Ingenuity.

Исследование причин аварии выявило, что навигационным системам вертолёта не хватило данных из-за однородной текстуры поверхности Марса.

"Место аварии находится более чем в 160 миллионах километров от нас, и у нас нет "чёрного ящика", свидетелей или возможности изучить обломки на месте", - объяснил Ховард Грип, первый пилот Ingenuity.

Сейчас Ingenuity сохраняет автономность: его системы в порядке, а на борту достаточно памяти для длительного хранения новых данных.

Однако связь с вертолётом может быть потеряна в ближайшие недели, так как марсоход Perseverance, выполняющий роль ретранслятора, постепенно отдаляется.

Вертолёт Ingenuity был изначально создан для пяти тестовых полётов, но превзошёл ожидания, совершив 72. Этот успех вдохновил инженеров на разработку новой концепции — Mars Chopper.

Новый аппарат с шестью винтами сможет перевозить научное оборудование и преодолевать до 3 км в день, исследуя удалённые участки Красной планеты.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.



Ingenuity ("Индженьюити"; с англ. — "Изобретательность") — беспилотный роботизированный вертолёт НАСА. Доставлен на Марс 18 февраля 2021 года экспедицией "Марс-2020" вместе с марсоходом Perseverance; окончательно выгружен на поверхность планеты 3 апреля 2021 года. Имя Ingenuity получил в апреле 2020 года.

