Ядро Земли замедлилось и меняет направление: что это значит

Внутреннее ядро Земли, твердый металлический шар, перестало вращаться в привычном направлении. Китайские учёные в 2023 году обнародовали выводы: до 2009 года ядро вращалось вместе с планетой, но затем замедлилось, а теперь движется в обратную сторону. Эта необычная трансформация вызвала новые вопросы о процессе внутри Земли и его последствиях для человечества.
Почему ядро Земли меняет движение
Человечество пока не может исследовать ядро напрямую, поэтому учёные работают с косвенными данными. Китайские исследования дополнили американские геофизики из Университета Южной Калифорнии. Анализ порядка 200 пар землетрясений, случившихся с 1991 по 2024 годы, показал не только замедление вращения ядра, но и деформацию его внешней оболочки.
Согласно данным учёных, деформация может быть вызвана:
Возможные последствия для планеты
Эти изменения не остаются без последствий. Учёные предполагают, что в будущем могут усилиться геологические процессы, в том числе:
Эксперты подчеркивают, что процесс не одномоментный, но долгосрочный и может существенно повлиять на рельеф Земли.
Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов.
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