Ядро Земли замедлилось и меняет направление: что это значит

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Внутреннее ядро Земли, твердый металлический шар, перестало вращаться в привычном направлении. Китайские учёные в 2023 году обнародовали выводы: до 2009 года ядро вращалось вместе с планетой, но затем замедлилось, а теперь движется в обратную сторону. Эта необычная трансформация вызвала новые вопросы о процессе внутри Земли и его последствиях для человечества.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration Планета Земля

Почему ядро Земли меняет движение

Человечество пока не может исследовать ядро напрямую, поэтому учёные работают с косвенными данными. Китайские исследования дополнили американские геофизики из Университета Южной Калифорнии. Анализ порядка 200 пар землетрясений, случившихся с 1991 по 2024 годы, показал не только замедление вращения ядра, но и деформацию его внешней оболочки.

Согласно данным учёных, деформация может быть вызвана:

Гравитационным притяжением мантии — крупнейшего внутреннего слоя Земли.

Движением материала во внешнем ядре, что оказывает давление на внутреннюю структуру.

Возможные последствия для планеты

Эти изменения не остаются без последствий. Учёные предполагают, что в будущем могут усилиться геологические процессы, в том числе:

Увеличение числа землетрясений в ряде регионов.

Появление новых гор, хотя это займёт десятилетия.

Эксперты подчеркивают, что процесс не одномоментный, но долгосрочный и может существенно повлиять на рельеф Земли.

Уточнения

Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов.

