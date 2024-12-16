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Ядро Земли замедлилось и меняет направление: что это значит

1:41
Наука

Внутреннее ядро Земли, твердый металлический шар, перестало вращаться в привычном направлении. Китайские учёные в 2023 году обнародовали выводы: до 2009 года ядро вращалось вместе с планетой, но затем замедлилось, а теперь движется в обратную сторону. Эта необычная трансформация вызвала новые вопросы о процессе внутри Земли и его последствиях для человечества.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Почему ядро Земли меняет движение

Человечество пока не может исследовать ядро напрямую, поэтому учёные работают с косвенными данными. Китайские исследования дополнили американские геофизики из Университета Южной Калифорнии. Анализ порядка 200 пар землетрясений, случившихся с 1991 по 2024 годы, показал не только замедление вращения ядра, но и деформацию его внешней оболочки.

Согласно данным учёных, деформация может быть вызвана:

  • Гравитационным притяжением мантии — крупнейшего внутреннего слоя Земли.
  • Движением материала во внешнем ядре, что оказывает давление на внутреннюю структуру.

Возможные последствия для планеты

Эти изменения не остаются без последствий. Учёные предполагают, что в будущем могут усилиться геологические процессы, в том числе:

  • Увеличение числа землетрясений в ряде регионов.
  • Появление новых гор, хотя это займёт десятилетия.

Эксперты подчеркивают, что процесс не одномоментный, но долгосрочный и может существенно повлиять на рельеф Земли.

Уточнения

Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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