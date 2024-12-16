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Соперничество греков и карфагенян: древний корабль стал ключом к разгадке

2:01
Наука

У берегов Сицилии сделали невероятную находку — останки 2500-летнего корабля, которые проливают свет на морское соперничество двух великих цивилизаций древности: греков и карфагенян. Исследование, проведённое у побережья Санта-Мария-дель-Фокалло, уже дало учёным множество интересных данных.

Море
Фото: commons.wikimedia.org by Anupam291, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Море

Структура древнего судна

При осмотре корпуса корабля специалисты обнаружили, что его обшивка была собрана с использованием соединений "шип-паз", а шпангоуты играли исключительно укрепляющую роль. Такая техника строительства была распространена в древнем Средиземноморье. Для сохранения данных объекта учёные применили фотограмметрию, создав 3D-модель корабля, и провели палеоботанический анализ отобранных образцов древесины.

Однако состояние корабля оставляет желать лучшего. Солёная вода, время и моллюски-разрушители почти полностью уничтожили его структуру. Работа с такими артефактами требует не только осторожности, но и значительного опыта реставраторов.

Необычные находки

Помимо корабля, рядом обнаружены якоря двух типов:

  • Первый — железный, в форме перевёрнутой буквы "Т", датируемый VII веком.
  • Второй — более древний, составленный из четырёх каменных якорей, предположительно доисторического происхождения.

Эти якоря подчеркивают разнообразие морских технологий, использовавшихся в разные эпохи.

Исторический контекст

По оценкам археологов, кораблекрушение произошло в V или VI веках до нашей эры, в разгар противостояния греков и карфагенян за господство в Средиземном море. Эта эпоха стала прелюдией к римскому владычеству в регионе. Найденное судно, вероятно, принимало участие в одном из морских сражений, отражая дух времени, наполненного амбициями и борьбой за ресурсы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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