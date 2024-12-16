Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израиль атаковал системы ПВО Сирии
Раскрыты планы украинского правительства уехать в Лондон в 2022 году
Почему нельзя поливать лобовое стекло кипятком зимой
Социальные карты снова на повестке — что об этом думают эксперты
Шапопайство со стороны капитанов: Эколог высказался о потерпевших крушение танкерах «Волгонефть»
Опытные садоводы раскрыли, зачем нужна зимняя обрезка кустарников
Кремль отказался комментировать данные о гибели бойцов КНДР в Курской области
Почему зимняя обрезка кустарников так важна для их здоровья
Почему кошка лижет вас? Это больше, чем просто привычка

Загадочные кольца Дайсона: как они могут изменить представления о космосе

2:07
Наука

Может ли высокоразвитая цивилизация скрываться за блеском пульсаров? Учёные из Мичиганского технологического университета предложили новый способ поиска гипотетических мегаструктур, известных как кольца Дайсона, которые могли бы окружать эти необычные космические объекты. Исследование, представленное на сервере препринтов arXiv, предлагает революционный подход к изучению аномалий в космосе.

космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
космос

Что такое кольца Дайсона

Кольца Дайсона — это упрощённая версия сфер Дайсона, требующая меньше ресурсов для строительства. Их цель — собирать и перераспределять энергию звёзд, что делает эти мегаструктуры потенциальным индикатором существования высокоразвитых цивилизаций. В случае пульсаров такие конструкции способны захватывать до 10 тысяч триллионов тераватт энергии — в сотни раз больше, чем возможно при использовании обычных звёзд.

Как обнаружить мегаструктуры

Исследователи предлагают анализировать кривые блеска пульсаров для выявления аномалий. Импульсный луч пульсара, взаимодействуя с кольцом, создаёт специфические оптические эффекты. Например, учёные могут зафиксировать несколько изображений одного и того же светового пятна на кольце, что указывает на наличие искусственного объекта.

Дополнительной подсказкой может стать изучение сверхсветовых движений луча пульсара. Хотя такие движения кажутся нарушением теории относительности, на самом деле они не связаны с перемещением массы или информации. Эти эффекты создают уникальный "подпись", помогающую идентифицировать искусственные структуры.

Новые горизонты в астрономии

Открытия, связанные с кольцами Дайсона, открывают перспективы для изучения внеземных цивилизаций. Пульсары, с их колоссальным энергетическим потенциалом, становятся объектами, которые стоит исследовать тщательнее. Анализ аномалий в их кривых блеска может дать ключ к ответу на вопрос о существовании жизни за пределами Земли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Еда и рецепты
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов Аудио 
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Еда и рецепты
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Любовь Степушова Иностранные туристы на Новый год приезжают в Россию, отели Москвы и Петербурга забронированы ещё с осени Игорь Буккер
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Последние материалы
Тревожность, плохое настроение и даже депрессия: чем нам грозит дефицит магния
Новый глава Курской области отчитал чиновников. Он призвал их надеть погоны
Как сохранить лук-севок в квартире до весны
Как почистить трубы без химии и больших затрат
Екатерина Андреева резко отреагировала на сравнение её с Волочковой
Когда на Земле будут видны затмения Луны и Солнца
В Польше считают, что ЕС не хочет повышать пошлины на российские удобрения
6 самых бюджетных направления отдыха в России на новогодние каникулы
Картофель из семян — эта простая инструкция поможет обновить сорт
Эффективное похудение: почему аквафитнес работает лучше диет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.