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Когда на Земле будут видны затмения Луны и Солнца

2:32
Наука

В 2025 году состоятся два солнечных и два лунных затмения, три из которых смогут наблюдать жители России. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Солнечное затмение
Фото: NASA by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечное затмение

Лунное затмение 14 марта

Первым важным событием станет полное лунное затмение 14 марта, которое пройдет в созвездии Льва рядом с границей созвездия Девы. Оно начнется в 6:57 и завершится в 13:00 по московскому времени, а полная фаза продлится с 9:26 до 10:31. С территории России увидеть это явление смогут жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области, но только на завершающих стадиях.

Частное солнечное затмение 29 марта

Второе затмение, частное солнечное, ожидается 29 марта. Оно начнется в 11:51 и завершится в 15:44 по московскому времени. Наибольшая фаза затмения составит 0,936. В России максимальная видимость будет на Кольском полуострове, где в 14:44 можно будет увидеть фазу 0,43. В других регионах, включая Санкт-Петербург и Москву, затмение будет менее заметным: 0,23 и 0,07 соответственно.

Лунное затмение 7 сентября

Осенью жителей России ожидает еще одно полное лунное затмение — 7 сентября. Это явление смогут наблюдать практически на всей территории России и странах СНГ. Подробности о времени затмения пока уточняются.

Солнечное затмение 21 сентября

Последним событием года станет частичное солнечное затмение 21 сентября. Однако это явление не будет видно на территории России.

Что важно знать

2025 год принесет астрономам и любителям звёздного неба уникальную возможность наблюдать редкие небесные явления. Особенно интересным станет мартовское лунное затмение и сентябрьское, которое смогут увидеть миллионы людей по всей России. Чтобы не пропустить эти события, уже сейчас стоит ознакомиться с их расписанием и подготовить необходимое оборудование для наблюдения.

Уточнения

Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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