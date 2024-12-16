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13 школьников и студентов отправились в Антарктиду для научных исследований

Наука

Первая молодёжная антарктическая экспедиция под руководством Матвея Шпаро установила флаг Десятилетия науки и технологий на станции "Новолазаревская". В путешествие отправились 13 школьников и студентов, чтобы собрать данные для исследований российских научных институтов.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Участники изучали состояние льда, снега, атмосферы и наблюдали за животными. Исследования проводились по заданиям ведущих институтов РАН. Экспедицию курировал Иван Смирнов, кандидат биологических наук и педагог года Москвы-2017.

Эта экспедиция стала ярким примером приобщения молодёжи к науке — одной из ключевых задач Десятилетия науки и технологий. Школьники и студенты получили уникальную возможность работать с учёными и изучать природу Антарктиды.

Каждый институт сосредоточился на своём направлении:

  • Институт физики атмосферы РАН анализировал состояние атмосферы, измерял концентрацию мелкодисперсных частиц.
  • Центр морских исследований МГУ исследовал загрязнение льда и снега, включая микропластик.
  • Институт океанологии им. П. П. Ширшова изучал пресноводные и морские организмы.
  • Ботанический институт имени В. Л. Комарова составлял списки лишайников для международных баз данных.
  • Институт проблем экологии и эволюции РАН им. А. Н. Северцева отслеживал миграцию морских млекопитающих с помощью систем распознавания изображений.
  • Зоологический музей МГУ картировал популяции птиц для международных баз.

Чтобы попасть в экспедицию, участники прошли пять этапов отбора. Всё начиналось с арктического диктанта, в котором участвовали 32 тысячи московских школьников. Затем были спортивные сборы и профессиональные испытания. Победителями стали студенты медицинских и технологических колледжей, школьники с туристическим профилем и воспитанники московских школ.

Экспедиция состоялась благодаря поддержке Департамента образования и науки Москвы, а также московского отделения объединения "Движение первых".

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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