Первая молодёжная антарктическая экспедиция под руководством Матвея Шпаро установила флаг Десятилетия науки и технологий на станции "Новолазаревская". В путешествие отправились 13 школьников и студентов, чтобы собрать данные для исследований российских научных институтов.
Участники изучали состояние льда, снега, атмосферы и наблюдали за животными. Исследования проводились по заданиям ведущих институтов РАН. Экспедицию курировал Иван Смирнов, кандидат биологических наук и педагог года Москвы-2017.
Эта экспедиция стала ярким примером приобщения молодёжи к науке — одной из ключевых задач Десятилетия науки и технологий. Школьники и студенты получили уникальную возможность работать с учёными и изучать природу Антарктиды.
Каждый институт сосредоточился на своём направлении:
Чтобы попасть в экспедицию, участники прошли пять этапов отбора. Всё начиналось с арктического диктанта, в котором участвовали 32 тысячи московских школьников. Затем были спортивные сборы и профессиональные испытания. Победителями стали студенты медицинских и технологических колледжей, школьники с туристическим профилем и воспитанники московских школ.
Экспедиция состоялась благодаря поддержке Департамента образования и науки Москвы, а также московского отделения объединения "Движение первых".
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.