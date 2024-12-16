Эквивалент кожи RegSkin: новая технология для заживления ран

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) разработали инновационный препарат "RegSkin", который представляет собой эквивалент кожи. Этот высокотехнологичный продукт предназначен для лечения пролежней, застарелых ран, язв диабетической стопы, хирургических повреждений и последствий удаления рубцов. Кроме того, "RegSkin" нашёл применение в косметологии, например, для ускоренного заживления кожи лица после глубокого пилинга, сообщили порталу Наука.рф в пресс-службе университета.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дерматит

Препарат создан на основе скаффолда-носителя с инкапсулированными мезенхимальными стволовыми клетками, выделенными из жировой ткани. Уникальная технология сочетания клеток и носителя делает возможным эффективное лечение даже сложных и застарелых повреждений.

"На российском рынке нет аналогов с подобным уровнем эффективности. Наш препарат обеспечивает полнослойное восстановление кожного покрова, минимизируя образование грубых рубцов. Это позволяет пациентам избежать повторных операций", — рассказала заведующая лабораторией клеточных технологий ПИМУ Марфа Егорихина.

Доклинические исследования на лабораторных животных подтвердили эффективность и безопасность "RegSkin". Препарат не только способствует заживлению ран, но и обеспечивает оптимальные условия для регенерации тканей, что помогает восстановить кожу и подлежащие мягкие ткани.

Научные результаты исследования опубликованы в высокорейтинговых изданиях, таких как журнал Polymers (Q1). В числе публикаций: "Исследование биосовместимости гидрогелевого биополимерного каркаса с инкапсулированными мезенхимальными стволовыми клетками" и "Биополимерный гидрогелевый каркас как искусственная клеточная ниша для мезенхимальных стволовых клеток".

В настоящее время "RegSkin" готовится выйти на ветеринарный рынок. В планах разработчиков — регистрация препарата для применения у людей. В перспективе ПИМУ планирует создать на своей базе производство высокотехнологичных препаратов на основе соматических клеток. Это значительно упростит вывод подобных продуктов на рынок и станет поддержкой для отечественной фармацевтической индустрии, отметил ректор ПИМУ Николай Карякин.