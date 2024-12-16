Антивозрастной уход: что действительно работает для вашей кожи

Исследования, проведенные шведскими учеными, подтвердили, что экстракт уральской солодки может оказывать благоприятное воздействие на состояние кожи женщин в период постменопаузы. Об этом сообщает "Царьград".
Коллаген типов I и III играют ключевую роль в определении прочности, толщины и эластичности кожи. С возрастом или при снижении уровня эстрогена в организме может происходить дисбаланс между процессами синтеза и разрушения коллагена, что приводит к преждевременному старению кожных покровов.
Ученые установили, что экстракт уральской солодки способен усиливать экспрессию генов коллагена I и III типов, а также подавлять выработку матриксной металлопротеиназы-1, которая отвечает за разрушение коллагена. Это может способствовать сохранению упругости и прочности кожи.
В исследовании участвовали 46 женщин в возрасте от 32 до 70 лет, которые использовали препарат с 1% экстрактом уральской солодки, нанося его на лицо. По истечении 56 дней плотность кожи участниц улучшилась на 24% по сравнению с результатами контрольной группы, получавшей плацебо.
Особое внимание следует уделить тому, что результаты исследования продемонстрировали устойчивость экстракта уральской солодки к негативным внешним воздействиям, что делает его перспективным средством для местного применения.
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