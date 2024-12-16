Рандеву на яву: Международная космическая станция украсит утреннее небо Перми

Жители Перми смогут наблюдать за полетом Международной космической станции (МКС) в течение нескольких дней в декабре. Об этом сообщает издание properm.ru

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Постоянно движущийся на восток космический комплекс, уже сегодня утром, 16 декабря, был виден в юго-западной части неба. В ближайшие дни его можно будет увидеть по следующему расписанию:

17 декабря — 08:04;

18 декабря — 08:50;

19 декабря — 08:02;

20 декабря — 08:48;

21 декабря — 08:01;

22 декабря — 08:47;

23 декабря — 08:01;

24 декабря — 08:46;

25 декабря — 08:00.

Специалисты Пермского планетария напоминают, что указанное время видимости МКС является ориентировочным. Оно рассчитано исходя из предположения, что траектория движения станции не претерпит существенных изменений.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция (МКС) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран

