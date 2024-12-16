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Рандеву на яву: Международная космическая станция украсит утреннее небо Перми

Наука

Жители Перми смогут наблюдать за полетом Международной космической станции (МКС) в течение нескольких дней в декабре. Об этом сообщает издание properm.ru

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Постоянно движущийся на восток космический комплекс, уже сегодня утром, 16 декабря, был виден в юго-западной части неба. В ближайшие дни его можно будет увидеть по следующему расписанию:

  • 17 декабря — 08:04;
  • 18 декабря — 08:50;
  • 19 декабря — 08:02;
  • 20 декабря — 08:48;
  • 21 декабря — 08:01;
  • 22 декабря — 08:47;
  • 23 декабря — 08:01;
  • 24 декабря — 08:46;
  • 25 декабря — 08:00.

Специалисты Пермского планетария напоминают, что указанное время видимости МКС является ориентировочным. Оно рассчитано исходя из предположения, что траектория движения станции не претерпит существенных изменений.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция (МКС) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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