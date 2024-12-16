Рандеву на яву: Международная космическая станция украсит утреннее небо Перми

Жители Перми смогут наблюдать за полетом Международной космической станции (МКС) в течение нескольких дней в декабре. Об этом сообщает издание properm.ru
Постоянно движущийся на восток космический комплекс, уже сегодня утром, 16 декабря, был виден в юго-западной части неба. В ближайшие дни его можно будет увидеть по следующему расписанию:
Специалисты Пермского планетария напоминают, что указанное время видимости МКС является ориентировочным. Оно рассчитано исходя из предположения, что траектория движения станции не претерпит существенных изменений.
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