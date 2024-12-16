Жизнь могла бы существовать в Вселенной даже без планет

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

До сих пор мы считали, что жизнь возможна только на планетах, но учёные предлагают разрушить этот стереотип. Новое исследование, опубликованное в журнале Astrobiology, утверждает: жизнь может существовать и без планет, создавая условия для себя самостоятельно.

Фото: The International Astronomical Union by Martin Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солнечная система

Биологические барьеры как замена планетам

Профессор Робин Уордсворт из Гарварда и профессор Чарльз Кокелл из Эдинбургского университета изучили возможность создания живыми организмами барьеров, способных сохранять жидкую воду, защищать от радиации и удерживать необходимую температуру. Такие структуры могут обеспечивать жизнеспособность в условиях вакуума на расстояниях от 1 до 5 астрономических единиц от Солнца.

Природные аналоги

Примеры из земной биологии подтверждают реалистичность этих идей. Например, давление в воздушных пузырях морских водорослей достигает 15-25 кПа, а структуры, созданные диатомовыми водорослями, напоминают аэрогели, используемые в космической технике. Даже такие существа, как серебряные муравьи Сахары, демонстрируют, как можно адаптироваться к экстремальным условиям.

Проблемы и решения

Основные вызовы — удержание летучих веществ и защита от ультрафиолетового излучения. Однако исследователи считают, что биологические материалы, такие как аморфный кремнезём, способны эффективно блокировать радиацию и предотвращать утечку атмосферы.

Космос без границ

Главный вывод: если жизнь способна адаптироваться к столь экстремальным условиям, то она может существовать не только на планетах, но и в самых неожиданных местах Вселенной. Эти открытия открывают новые перспективы для астробиологии и будущих космических миссий.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.



Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

