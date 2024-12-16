Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где и как купить семена эустомы: полезные рекомендации
Селфи на путях обернулось травмами и крупным штрафом
Как выбрать самые вкусные мандарины к Новому году
Как выбрать букет, который точно впечатлит
Американец устанавливал собственные дорожные знаки на трассе
Какую опасную ошибку часто совершают во время тренировки люди, которые хотят подсушиться
Как онлайн-покупки изменили рынок валенок в России
Готовим картофельные оладьи без картофеля — да, такое тоже возможно
Маска для лица из двух ингредиентов, которую используют топ-модели

Жизнь могла бы существовать в Вселенной даже без планет

1:53
Наука

До сих пор мы считали, что жизнь возможна только на планетах, но учёные предлагают разрушить этот стереотип. Новое исследование, опубликованное в журнале Astrobiology, утверждает: жизнь может существовать и без планет, создавая условия для себя самостоятельно.

Солнечная система
Фото: The International Astronomical Union by Martin Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солнечная система

Биологические барьеры как замена планетам

Профессор Робин Уордсворт из Гарварда и профессор Чарльз Кокелл из Эдинбургского университета изучили возможность создания живыми организмами барьеров, способных сохранять жидкую воду, защищать от радиации и удерживать необходимую температуру. Такие структуры могут обеспечивать жизнеспособность в условиях вакуума на расстояниях от 1 до 5 астрономических единиц от Солнца.

Природные аналоги

Примеры из земной биологии подтверждают реалистичность этих идей. Например, давление в воздушных пузырях морских водорослей достигает 15-25 кПа, а структуры, созданные диатомовыми водорослями, напоминают аэрогели, используемые в космической технике. Даже такие существа, как серебряные муравьи Сахары, демонстрируют, как можно адаптироваться к экстремальным условиям.

Проблемы и решения

Основные вызовы — удержание летучих веществ и защита от ультрафиолетового излучения. Однако исследователи считают, что биологические материалы, такие как аморфный кремнезём, способны эффективно блокировать радиацию и предотвращать утечку атмосферы.

Космос без границ

Главный вывод: если жизнь способна адаптироваться к столь экстремальным условиям, то она может существовать не только на планетах, но и в самых неожиданных местах Вселенной. Эти открытия открывают новые перспективы для астробиологии и будущих космических миссий.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
Какой тип привода лучше на зимних дорогах
Авто
Какой тип привода лучше на зимних дорогах Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Последние материалы
Как выбрать самые вкусные мандарины к Новому году
Жизнь могла бы существовать в Вселенной даже без планет
Как выбрать букет, который точно впечатлит
Американец устанавливал собственные дорожные знаки на трассе
Какую опасную ошибку часто совершают во время тренировки люди, которые хотят подсушиться
Как онлайн-покупки изменили рынок валенок в России
Готовим картофельные оладьи без картофеля — да, такое тоже возможно
Маска для лица из двух ингредиентов, которую используют топ-модели
Кактус в горшке: почему без пересадки не обойтись?
Три породы собак, которые с гордостью могут носить титул царей русской зимы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.