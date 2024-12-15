Главные мировые научные открытия за прошедшую неделю

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Горбатый кит поставил новый рекорд, преодолев невероятные 13 тысяч километров через три океана в поисках пары. Этот заплыв стал важным событием для исследователей, наблюдавших за миграцией морских млекопитающих.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горбатый кит прыгает в воде

В то же время, учёные из Вашингтонского университета выяснили, что избыток фруктозы в рационе способствует ускоренному росту раковых опухолей, что ставит вопрос о необходимости пересмотра питания.

Российские специалисты разрабатывают многоразовые ракетные двигатели, которые сделают космические полёты более экономичными. Новый двигатель, способный выполнять несколько включений, уже проходит эскизное проектирование и сможет возвращать ракеты-носители на Землю. Тем временем Китай готовит "Чанчжэн-9", ракету для полётов на Луну и Марс, с полностью многоразовыми ступенями.

В области микроэлектроники российские учёные представили установку для производства кристаллов нитрида галлия на кремниевых подложках. Эта технология обещает революцию в сфере силовой и высокочастотной электроники, ускоряя зарядку устройств и повышая их эффективность.