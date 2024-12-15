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Юные российские учёные нашли молекулы, которые могут лечить рак и хронические болезни

Наука

Учёные Южного федерального университета сделали значительный шаг вперёд в исследовании спиропиранов — органических соединений, способных менять цвет под воздействием света, пишет Наука.рф.

Рак
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак

Они синтезировали 12 новых соединений с уникальной фотоуправляемой флуоресценцией, что открывает перспективы их применения в медицине, от визуализации бактерий до борьбы с раковыми клетками.

Спиропираны — это фотохромные молекулы, которые изменяют свои флуоресцентные свойства под воздействием ультрафиолетового или видимого света. Эта уникальная особенность делает их незаменимыми в создании флуоресцентных зондов и маркеров для биологических и медицинских задач. Новые соединения, разработанные в ЮФУ, имеют различные структурные модификации, что позволяет настраивать их спектральные характеристики и токсичность.

"Спиропираны — одни из самых перспективных фотохромных соединений. Мы можем настраивать их свойства, выбирая определённые молекулярные катионы и анионы. Это позволяет создавать вещества с нужной флуоресценцией и минимальной токсичностью, подходящие, например, для безопасного окрашивания живых тканей", — объясняет старший научный сотрудник ЮФУ Артём Пугачёв.

Наименее токсичные соединения применяются для визуализации бактерий и биоплёнок. С их помощью удалось изучить биоплёнки патогенных микроорганизмов, которые часто становятся причиной хронических заболеваний и осложнений при имплантации. Более токсичные вещества рассматриваются как перспективные тераностические агенты, способные выявлять и уничтожать раковые клетки или стойкие к антибиотикам микроорганизмы.

В дальнейшем исследователи планируют протестировать противораковую активность новых соединений, а также продолжить разработку спиропиранов с улучшенными свойствами, включая растворимость в воде и антибактериальную активность. Несмотря на большие перспективы, в ЮФУ подчёркивают, что практическое использование новых веществ требует ещё долгих доклинических и клинических исследований.

Исследование, поддержанное федеральной программой "Приоритет 2030", опубликовано в научном журнале ChemBioChem.

Уточнения

Фотохромизм или тенебресценция — явление обратимого изменения окраски вещества под действием видимого света, ультрафиолета.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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