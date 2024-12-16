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Радиосигналы из глубин Вселенной: звёздный дуэт не даёт покоя учёным

2:48
Наука

Астрономы снова зафиксировали странные радиосигналы, источник которых до сих пор остается загадкой. Исследование обнаружило третью звезду с необычайно долгими и мощными вспышками в радиодиапазоне, что подчеркивает уникальность этого феномена.

Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба

На этот раз объект, названный GLEAM-X J0704-37, находится в 5000 световых годах от Земли. Вспышки продолжаются от 30 до 60 секунд каждые 2,9 часа. Этот источник, как считают ученые, связан с двойной звездной системой: красным карликом и белым карликом.

Много звезд

Как отмечает астрофизик Наташа Хёрли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований, такие сигналы раньше было крайне сложно изучать из-за плотности звезд в местах их происхождения. Новый объект обнаружен в относительно пустой области, что позволило сузить круг поисков.

"Наши данные указывают на то, что именно эта звездная система генерирует радиоволны", — заявляет Хёрли-Уокер.

История загадочных сигналов

Первый подобный объект, GLEAM-X J162759.5-523504.3, был открыт в 2022 году. Его вспышки длились от 30 до 60 секунд каждые 18,18 минут, но внезапно прекратились в марте 2018 года. В 2023 году нашли второй источник, GPM J1839-10, с пятиминутными вспышками каждые 22 минуты, которые, как выяснилось, идут с 1988 года.

Белые и красные карлики: редкий дуэт

Исследование спектра GLEAM-X J0704-37 показало, что источник — это красный карлик, находящийся в паре с белым карликом. Красные карлики составляют до 70% звезд Млечного Пути, но не видны невооруженным глазом. Белые карлики, в свою очередь, — остатки умерших звезд, способные генерировать мощное излучение. Предполагается, что в этой системе белый карлик забирает вещество у красного компаньона, создавая постоянные лучи радиоволн.

"Это может быть один из редчайших объектов в нашей Галактике — белый карлик-пульсар", — подчеркивают ученые.

Что дальше?

Для подтверждения теории ученые планируют дальнейшие наблюдения в радиодиапазоне и ультрафиолете.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Сигна́л — материальное воплощение сообщения для использования при передаче, переработке и хранении информации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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