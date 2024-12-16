Аризона XVI века: археологи нашли следы древнего сражения

На раскопках в Аризоне обнаружены две бронзовые пушки, которые могут быть самыми древними огнестрельными орудиями, найденными на территории США. Эти легкие артиллерийские орудия, известные как "хакбут" или "крючковые пушки", были оставлены испанскими конкистадорами после сражения с коренными народами в 1541 году.

Фото: livescience.com by Courtesy of Deni Seymour, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древняя пушка

Исторический контекст: экспедиция Коронадо

Пушки были частью экспедиции Франсиско Васкеса де Коронадо, которая проходила по территориям современных штатов Аризона, Нью-Мексико, Техас и Канзас. Испанцы, вдохновленные поиском золота и стремлением найти путь в Азию, планировали не только обогащение, но и подчинение местного населения.

В 1541 году в поселении Сан-Херонимо III испанцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением коренных жителей. В ходе сражения, которое завершилось поражением конкистадоров, пушки были брошены и остались на месте боя.

Уникальные находки: пушки и боевые артефакты

Первая пушка была обнаружена в 2020 году и прекрасно сохранилась. По словам археолога Дэни Сеймур, следов пороха на ней не найдено: "Сражение, вероятно, развернулось так стремительно, что испанцы не успели использовать орудие".

Вторая пушка, найденная в 2024 году, оказалась поврежденной. Ее ствол взорвался, что, как предполагают исследователи, произошло из-за чрезмерного количества пороха, использованного для отражения атак.

Помимо пушек, археологи нашли болты от арбалетов, медные и железные наконечники, а также остатки мечей, кинжалов и доспехов.

Взгляд экспертов: уроки истории

Шарона Фредрик, специалист по испанской истории в Америке, отмечает, что находка подчеркивает жестокий характер испанского завоевания.

"Эти события свидетельствуют о том, что первые европейцы приходили с целью насилия, а не открытия", — подчеркивает она.

Исследователь из Университета Нью-Мексико Мэтью Шмадер добавляет, что находка доказывает организованное сопротивление коренных народов с самого начала их контактов с европейцами.

Уточнения

Аризо́на (англ. Arizona, американское произношение: [ˌærᵻˈzoʊnə] ; навахо Hoozdo Hahoodzo) — 48-й штат, вошедший в состав США.



Сражение — столкновение двух армий или флотов (значительных масс войск или сил), приведшее к более или менее существенной перемене обстановки на театре военных действий или театре войны, и определившее участь целой операции или кампании.

