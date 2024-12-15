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Маленькие, но опасные: между Марсом и Юпитером найдена новая угроза Земле

1:25
Наука

Астрономы, анализируя архивные изображения с телескопа James Webb (JWST), обнаружили более 100 новых астероидов в главном поясе между Марсом и Юпитером. Среди них шесть объектов, которые могут приблизиться к Земле.

астероид
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид

Инновационные технологии поиска

Для анализа данных команда использовала мощные графические процессоры и алгоритмы, способные выявлять слабые и быстро движущиеся объекты, что позволило обнаружить астероиды размером от автобуса до стадиона.

"Мы вошли в совершенно новое пространство наблюдений, благодаря современным технологиям", — отметил Артём Бурданов, ведущий автор исследования.

Роль JWST и новые перспективы

Телескоп оказался идеальным инструментом для наблюдений благодаря своей способности фиксировать тепловое излучение астероидов. Это излучение ярче, чем солнечный свет, отражённый от их поверхности, на который обычно ориентируются традиционные методы.

Глобальные перспективы астрономии

Будущие наблюдения JWST будут сфокусированы на исследовании звёздных систем и обнаружении тысяч новых астероидов. Дополнительно, обсерватория Веры Рубин в Чили начнёт регулярное сканирование южного неба, что удвоит количество известных объектов уже в первые шесть месяцев работы.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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